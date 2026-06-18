Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir inşaatta meydana geldi. Ferhat Uzun'un çalıştığı inşaatın temelindeki suda hareketsiz olduğu fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Uzun'un, elektrik akımına kapıldığı ihtimali değerlendiriliyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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