Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde yapımı devam eden Canik Fen Lisesi şantiyesinde, 20 Temmuz'dan itibaren dönem dönem kablo hırsızlığı yapıldığı fark edildi. İşçilerin durumu polise bildirmesi üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, şüphelinin aynı inşatta kalıpçı olarak çalışan Ramazan Ö. (33) olduğu belirlendi. Şüphelinin, kabloları çalmak amacıyla güvenlik kameralarının yerini değiştirdiği ve güvenlik kulübesinden anahtarları alıp belli etmemek için dönem dönem 650 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yaptığı tespit edildi.

Dün gözaltına alınan Ramazan Ö.'nin evinde bulunan deposunda çalınan kablolar bulundu ve bunlar sahibine teslim edildi. Şüphelinin 'Kasten yaralama' ve 'Otodan hırsızlık' olmak üzere 7 suç kaydı olduğu bildirildi.