İstanbul'un Fatih ilçesi Binbirdirek Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkânında, 3 yıllık çalışanın iş yerini gram gram soyduğu ortaya çıktı.

Dükkân sahibi Onur T.’nin kasadaki açığı fark etmesiyle başlayan süreç, şüpheli çalışanın eşi üzerine kayıtlı lüks gayrimenkullerin tespit edilmesiyle adliyeye taşındı.

İLK UZLAŞMA SONRASI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İş yerindeki eksikliği ilk fark ettiğinde durumu çalışanı Onur Y. ile görüşen Onur T., şüphelinin 600 gram altın aldığını kabul etmesi üzerine tarafıyla anlaştı. Bu kapsamda çalışandan bir araç ile 1 milyon 934 bin lira ödeme alan işletme sahibi, ardından kasa kayıtlarını detaylı incelemeye aldı. İnceleme sonucunda dükkândaki asıl açığın yaklaşık 3 kilogram altın olduğu belirlendi.

TEKİRDAĞ'DAKİ LÜKS GAYRİMENKULLER DİKKAT ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre incelemesini derinleştiren mağdur patron, çalışanın işe girmesinin ardından Tekirdağ’da eşinin üzerine bir tripleks villa ile iki daire satın aldığını tespit etti. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve şüpheli Onur Y., 31 Ağustos günü emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

GELİRİ İLE MAL VARLIĞI UYUŞMAYINCA TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelinin aylık 40 bin lira geliri ve 25 bin lira emekli maaşıyla kısa sürede villa ve daireler edinmesini "hayatın olağan akışına aykırı" bulan nöbetçi hakimlik, tutuklama kararı verdi. Delil karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle şüpheli; 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' ve 'kara para aklama' suçlarından cezaevine gönderildi. Savcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir adet villa ve bir adet daireye el konulmasını talep etti.