Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen kapsamlı soruşturmada dev bir hırsızlık ve dolandırıcılık şebekesi çökertildi. İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirkete ait hesapların incelenmesiyle başlayan süreçte, şirketin muhasebe müdürü olan M.A. (36) mercek altına alındı.

122 MİLYON LİRAYI YILLAR İÇİNDE BUHARLAŞTIRDI

Polis ekiplerinin derinleştirdiği teknik ve mali incelemelerde; muhasebe müdürü M.A.’nın yıllar boyunca şirket hesaplarındaki toplam 122 milyon lirayı adım adım önce kendi kişisel hesaplarına, ardından ise suç ortaklarının banka hesaplarına transfer ettiği saptandı.

ÖZEL HAREKATLI EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında M.A. ile birlikte kendisine banka hesaplarını kullandıran ve şirket bünyesinde yardım ettiği belirlenen 18 şüpheli daha gözaltına alındı.

12 LÜKS OTOMOBİL VE 5 TAŞINMAZA EL KONULDU

Operasyon dahilinde şüphelilerin tüm banka hesaplarına bloke konulurken, vurgundan elde edilen suç gelirleriyle satın alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ile 12 lüks otomobile el konuldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği’ndeki sorgu ve emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında M.A.'nın da bulunduğu toplam 19 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.