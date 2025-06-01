'O Şimdi Asker' şarkısıyla ünlenen Tuğba Ekinci, sivri dilli açıklamaları ve enteresan paylaşımlarıyla gündemde kalan isimlerden biri....

"Yok artık bu kadar da değil" dedirten açıklamalarda bulunan ve eleştirilerin odağı haline gelen Ekinci, bu kez bir iskendercinin tanıtımı için yaptığı hareketlerle adından söz ettirdi.

Sokak ortasında taklalar atan Ekinci’nin bu halleri sosyal medyada gündem oldu, çok sayıda yorum yapıldı.

Bazıları Tuğba Ekinci'nin daha önce yaptığı şu açıklamayı hatırlattı: "Çalıştığımız yerlere fakirler gelmesin. Zenginler gelsin."