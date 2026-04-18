İçişleri Bakanlığı’nca hakkında soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yaşadığı yargı ablukasını anlattı. Eski Başkan Melih Gökçek ile ilgili iddialarını hatırlatıp yetkilileri göreve çağırdı. Gökçek’in oğullarının villalarını açıklayan Yavaş, “Memur maaşıyla bu para nasıl kazanılır?” diye sordu.

‘HALKI CEZALANDIRMA’

Yavaş, “’Sabahları acaba bugün hangi CHP’li belediyeye operasyon yapıldı diye uyanmaya başladık. Seçilmişleri tutuklayıp onları seçen vatandaşı da cezalandırıyorsunuz” dedi ve devam etti:

GİT VE BUL

Belediyede inceleme yapıyorlar. Bir şey yok, rapor hazırlayıp bakanlığa götürüyorlar. Bakıyoruz aynı müfettiş bir daha gelmiş. ‘Git bir şey bul’ diye geri göndermişler. Bulamıyor, biz para yemiyoruz, haram yemiyoruz, bulamazsınız.

TEFTİŞ KURULUNDA

Hakkında onlarca şikayetimizin bulunduğu Gökçek hem kendi hakkında hem de bizimle ilgili soruşturmalarla alakalı müfettişlerle yan yana gelip teftiş kurulunda görüşmekten hiç çekinmiyor.

EVİNE SEHPA

Evine mobilya almış, Chester koltuk, oyma ağaç koltuk almış. Belediye Özel Kaleme alınmış gibi alıp evine götürmüş. Hanımefendi (Nevin Gökçek) sehpayı beğenmemiş, ‘Değiştirin’ demiş, bu konuda soruşturma yapılmadı.

HAKSIZ MAL

Bir devlet memurunun maaşı 100 bin liraysa ve 100 milyonluk ev sahibi olmuşsa veya 300 bin liraya kira ile villada oturuyorsa işlem yapılır. Bu şahsın maaşı 100 bin lira ama harcamalarına bakın, incelenmesi lazım.

49 ARAŞTIRMA

ABB hakkında 2019’dan bu yana kadar 49 araştırma onayı ve 6 soruşturma izni verildi. Çankırı ve Karabük’e araç götürülmüş. Müfettiş, benim emir verdiğime dair bilgi ve bulgu yok diyor. Hani şüpheden sanık yararlanırdı? Bunlar zoraki uygulamalar. Amaç itibarsızlaştırmak. Bir tane para yediğime, yakınları zengin ettiğime dair, haram yediğime dair iddia var mı? Kendi ekibimden suç işleyen çıkarsa ben şikayet ediyorum.

MAİDE SURESİ

Maide Suresi 8. ayette ‘Bir topluluğa kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun’ emrediliyor. Adil olun. Herkese eşit hukuk uygulayın. Son sözüm şudur: Çalmadım, çaldırmadım. Çalanın da karşısında durdum, durmaya devam edeceğim. Kamu malına el uzatan herkesle mücadele edeceğim.

Bu villaları nasıl aldınız?

Mansur Yavaş, Osman Gökçek’in Ankara Gölbaşı İncek’teki villasının 600 milyon, Ahmet Gökçek’in İzmir Narlıdere’deki villasının ise 300 milyon TL değerinde olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

900 MİLYONLUK 2 VİLLA

Melih Gökçek 23 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ömrü boyunca memur. Çoluğu çocuğu hiç çalışmamış. 5 kuruş geliri de yok. Bir oğlu 600 milyon liralık villa yapmış, diğeri 300 milyonluk. Hangi parayla yaptı bunu? Villa inşaatını yapanlar da Ankapark’taki inşaatları yapan Binko İnşaat... Batık Ankapark’ın müteahhidi burayı yapıyor.

NE VERGİ VERDİN?

5 kuruş gelirin var mı senin? Şimdiye kadar kaç işçi çalıştırdın? Ne kadar vergi verdin? Maliye Bakanı incelesin nasıl yapılmış? Ahmet de hayatı boyunca çalışmamış. Birine TV diğerine futbol kulübü verilmiş. İzmir’de eşinin adına 300 milyon liraya villa almış sonra satışa çıkardı.

LASTİKÇİ TV

TV’lerinde insanları karalıyorlar. Beyaz TV hangi parayla kuruldu. Bir lastikçi adına kurulmuş. Bunların eline nasıl geçmiş? Bunlar çok kolay soruşturulmalarla ortaya çıkar. Bize gelen ihbarları kendilerine iletmeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi soruşturma izni versin. Melih Gökçek tutuksuz yargılansın. Son derece yoğun delillerimiz var.