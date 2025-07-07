Almanya merkezli perakende zinciri TEDi, sağlığı tehdit eden bulguların ardından üçlü içecek bardağı setini acil koduyla piyasadan çekti. 250 ml, 280 ml ve 310 ml boyutlarında olan bardakların ağız kısmında kurşun ve kadmiyum tespit edildi. Şirket, bu ürünlerin kullanımına kesinlikle devam edilmemesi uyarısında bulundu.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

S_İçecek Bardağı 250 ml Sezon 3

Ürün numarası: 19890001011000000300

S_İçecek Bardağı 280 ml Sezon 3

Ürün numarası: 11438001011000000300

S_İçecek Bardağı 310 ml Sezon 3er

Ürün numarası: 41677001011000000300

⏱️ Satış dönemi: 23 Ocak 2025 – 2 Temmuz 2025

🛒 Satış noktası: Tüm TEDi mağazaları

İade bilgisi:

Etkilenen ürünler, fiş ibrazı olmaksızın TEDi şubelerine götürülerek 3 Euro satış fiyatı karşılığında iade edilebilir ya da başka bir ürünle değiştirilebilir.

NEDEN TEHLİKELİ?

Kurşun ve kadmiyum gibi ağır metaller, uzun süreli temas veya tüketim yoluyla vücutta birikerek karaciğer, böbrek ve sinir sistemi üzerinde kalıcı hasarlara yol açabilir. Uzmanlar, özellikle çocukların bu tür maddelere karşı daha hassas olduğunu vurguluyor.

DETAYLI TEST SONUÇLARI NE GÖSTERİYOR

Ürün testlerinde özellikle ağızla temas eden bölgelerde kurşun ve kadmiyum kalıntılarının bulunduğu belirtildi. Bu da günlük kullanımda tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde riske atıyor.