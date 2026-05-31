Dijital dünyada üretilen devasa verilerin nasıl güvenle saklanacağı sorusu, insanlık tarihini değiştirecek bir buluşla yanıt buldu.

Çin merkezli teknoloji şirketi Wuhan Yiyao Technology, Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Zhang Jingyu liderliğindeki ekibin geliştirdiği "yeni nesil cam depolama disklerinin" küçük ölçekli seri üretimine geçildiğini resmen duyurdu. Bu gelişme, veri arşivlemede geleneksel sabit disk ve bulut sistemlerinin ömrünü geride bırakarak yeni bir çağın kapısını aralıyor.

25 BİN FİLM TEK DİSKE SIĞIYOR

Görünüş olarak standart bir CD'yi andıran ancak ultra yüksek saflıkta kuvars camdan üretilen bu diskler, 12 santimetre çapında ve yalnızca 2 milimetre kalınlığında. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, 360 Terabayt (TB) gibi devasa bir veri kapasitesine sahip olan tek bir disk, yaklaşık 25 bin yüksek çözünürlüklü (HD) filmi tek başına içinde barındırabiliyor.

Geliştirilen teknolojinin arkasında oldukça hassas bir mühendislik yatıyor. Kuvars cam üzerine veri yazımı, göz ameliyatlarında da kullanılan ultra hızlı femtosaniye lazer teknolojisi ile gerçekleştiriliyor. Lazerler, camın derinliklerine inerek tam 400 farklı katman halinde verileri mikroskobik düzeyde işliyor.

YANGINA VE SUYA DAYANIKLI

Geleneksel manyetik diskler ve SSD'ler en fazla 10-20 yıllık bir ömre sahipken ve sıcaklık, nem gibi dış etkenlerden kolayca etkilenirken, kuvars cam diskler adeta zamana meydan okuyor.

Doğal Afetlere Karşı Tam Koruma: Yeni nesil cam diskler, 290 dereceye kadar ekstrem sıcaklıklara ve suya karşı tamamen dirençli. Araştırmacılar, fiziksel olarak kırılmadığı sürece bu disklerdeki verilerin 100 bin yıldan fazla bozulmadan kalabileceğini belirtiyor.

İNSANLIK TARİHİNİ AKTARMADA ROL OYNAYACAK

Bu teknoloji, özellikle devlet arşivleri, büyük kütüphaneler, tarihi belgeler, tıp verileri ve insanlık tarihine yön veren kritik bilimsel çalışmaların "asla kaybolmayacak" şekilde saklanması için benzersiz bir fırsat sunuyor. Seri üretimin başlamasıyla birlikte, yakın gelecekte veri merkezlerinin yerini binlerce yıl ömürlü cam kütüphanelerin alması bekleniyor.