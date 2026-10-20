Biriktirilen bozuk paraların arasında bulunabilecek eski madeni paralar, nümizmatik dünyasında yüksek değerlerle işlem görmeye devam ediyor. GoBankingRates'in aktardığı bilgilere göre, "Lincoln Buğday Başaklı Sent" (Lincoln Wheat Penny) olarak bilinen nadir bir madeni para, 2021 yılında Heritage Auctions müzayedesinde 840.000 dolara (yaklaşık 41,65 milyon Türk Lirası) satıldı.

BAKIR SIKINTISI ÜRETİM HATASINA YOL AÇTI

İkinci Dünya Savaşı yıllarında ABD Darphanesi, mühimmat ve askeri teçhizat üretimine bakır sağlamak amacıyla sent imalatında malzeme değişikliğine gitti. Üretim bakırdan çinko kaplamalı çeliğe aktarıldı. Ancak basım makinelerinde kalan az sayıdaki bronz plaka nedeniyle 1943 yılında kısıtlı sayıda para yanlışlıkla bronzdan basıldı.

Uzmanlar, dolaşımda bu basım hatasına sahip 20 adetten fazla para bulunmadığını ve bu durumun söz konusu seriyi Amerikan tarihinin en değerli hatalı basımları arasına soktuğunu belirtti.

ORİJİNAL VE DEĞERLİ PARALARI AYIRT ETME KRİTERLERİ

Uzmanlar, 1943 tarihli bir sentin değerini belirlemek için şu fiziki özelliklere dikkat çekti: Dönemin standart üretimi gümüşi gri çelik rengindeyken, bakır veya bronz alaşımlı olanlar kahverengi ve bakır tonlarında.

Çelik sentler demir içeriği nedeniyle mıknatıs tarafından çekilirken, bronz sentler mıknatıs tarafından çekilmiyor. Orijinal baskılarda "3" rakamının alt kısmında belirgin uzun bir kuyruk yer almaktadır. Piyasada 1948 tarihli paraların değiştirilmesiyle yapılan sahte örnekler bulunmuyor.

Çelik sentler yaklaşık 2,7 gram gelirken, bronz sentlerin ağırlığı 3,11 gram. Paranın sahte olup olmadığının netleşmesi için profesyonel derecelendirme ve sertifikasyon kuruluşlarınca incelenmesi gerekiyor.