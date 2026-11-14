Dünya genelinde artan enerji maliyetleri ve cam üretiminde kullanılan endüstriyel silis kumu rezervlerindeki daralma, atık yönetimini küresel ölçekte kritik bir gündem maddesi haline getirdi.

Avrupa Birliği’nin (AB) ambalaj atıklarının azaltılmasına yönelik hedefleri kapsamında harekete geçen yerel yönetimler ve halk sağlığı uzmanları, evlerde atıl durumda bekletilen cam kavanozların vakit kaybetmeden elden çıkarılması gerektiğini duyurdu.

UZMANLARDAN "GÖRÜNMEYEN RİSK TAŞIYOR" UYARISI

Çağrının temelinde yalnızca çevresel faktörler değil, doğrudan insan sağlığını tehdit eden hijyen riskleri de yer alıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avrupa Gıda Hijyeni ve Ambalaj Güvenliği Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Lukas Lindner, özellikle konserve ve turşu yapımında yıllarca tekrar tekrar kullanılan kavanozların tehlike saçtığını vurguladı.

Dr. Lindner, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüketiciler camın sonsuz ömürlü olduğunu düşünerek aynı kavanozları ve kapakları yıllarca saklıyor. Ancak defalarca ısıya ve yıkamaya maruz kalan cam ağızlarında gözle görülmeyen mikro çatlaklar, kapak contalarında ise aşınmalar meydana geliyor. Bu durum hava sızdırmazlığını tamamen ortadan kaldırarak botulizm gibi ölümcül gıda zehirlenmelerine zemin hazırlıyor. Kullanılmayan ve yıpranmış kavanozların evlerde tutulması yerine derhal geri dönüşüme gönderilmesi gerekiyor."

STOKLANAN KAVANOZLAR ÜRETİM MALİYETİNİ ARTIRIYOR

Çevre ve geri dönüşüm ajansları ise evlerde stoklanan milyonlarca kavanozun hammadde tedarik zincirini yavaşlattığına dikkat çekti. Camın kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden yüzde 100 ve sınırsız kez geri dönüştürülebilen nadir malzemelerden biri olduğunu belirten yetkililer, mutfak dolaplarında bekleyen her bir kavanozun fabrikaları sıfırdan cam üretmeye zorladığını ifade ediyor.

ENERJİ TASARRUFUNA DOĞRUDAN KATKI

Uluslararası geri dönüşüm verilerine göre, tek bir cam kavanozun geri kazanılmasıyla sağlanan enerji tasarrufu, bir bilgisayarın yaklaşık 25 dakika boyunca çalışmasına yetecek elektriğe eşdeğer tutuluyor. Yetkililer, tüketicilere evde aktif olarak kullanmadıkları boş kavanozları çöpe atmak yerine en yakın cam kumbaralarına veya depozito iade noktalarına teslim etmeleri çağrısında bulunuyor.