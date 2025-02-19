Fransa genelinde Carrefour Extra markasına ait yeşil fasulye konservelerinin geri çağrıldığı açıklandı. Artı33'ün haberine göre, RappelConso, ürünlerde cam parçalarının bulunabileceğini aktararak, tüketicilere bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini ve iade almalarını önerdi.
geri çağrılan ürün
- Ürün Adı: Carrefour Extra yeşil fasulye (extra-fins, 720 ml)
- Barkod Numarası: 3270190153917
- Lot Numarası: M289-LA03 MADAGASCAR
- Son Tüketim Tarihi: 30 Haziran 2027
- Satış Dönemi: 11 Ocak 2024 – 3 Ocak 2025
Tüketiciler, 14 Nisan 2025’e kadar ürünü satın aldıkları mağazalara iade ederek para iadesi alabilir. Öte yandan benzer bir geri çağırma geçtiğimiz yıl ekim ayında bazı organik marketlerde satılan yeşil fasulye konserveleri için de yapılmıştı.