Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yönetimi, 6 Nisan’dan bu yana bakanlık, savcılık ve emniyetin müdahil olduğu büyük bir istismar krizinin ortasında. Sürecin mağduru ise 9 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuk. Ağır zihinsel ve bedensel engeli bulunan çocuk, 19 Mart’ta zatürre teşhisiyle çocuk cerrahisi servisine yatırıldı. Tedaviye yanıt vermeyen çocuk, 30 Mart’ta solunum cihazına bağlandı. 7 Nisan’da dokuz yaşındaki çocuğun muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle istismar edildiği anlaşıldı.

KAMERALAR İNCELENİYOR

Savcılık, kameraları incelemeye aldı. Yoğun bakıma girip çıktığı tespit edilen, aralarında temizlik, sağlık görevlisi ve doktorların olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldı. Kendini ifade edemeyen çocuk, makineye bağlı nefes alırken yaşananlardan haberdar bile değildi.

Çam ve Sakura’nın üst düzey yöneticileri SÖZCÜ’ye yaptıkları açıklamada olayı Sağlık Bakanlığı’na tüm ayrıntılarıyla bildirdiklerini belirterek, “Yüksek ihtimalle hastanemizde yaşanan bir istismar olayı. Fakat sonuç adli tıp raporunun ardından ortaya çıkacak” dedi.