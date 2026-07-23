Uygulama için bir kova temiz suyun içine 1 yemek kaşığı gliserin eklenmesi yeterli oluyor. Karışımla silinen camların ardından yüzeyin mikrofiber bez veya cam çekçeğiyle kurulanması tavsiye ediliyor. Böylece hem su izlerinin oluşması azaltılıyor hem de camlarda daha parlak bir görünüm elde ediliyor.

TOZ VE SU LEKELERİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR

Uzmanlara göre gliserin, cam yüzeyinde kalıcı bir kaplama oluşturmuyor. Ancak yüzeye ince bir film tabakası bırakarak tozun ve su lekelerinin daha geç oluşmasına katkı sağlayabiliyor. Özellikle yağmurdan sonra oluşan izlerin ve sık temizlik ihtiyacının azalmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte gliserinin önerilen miktardan fazla kullanılması tavsiye edilmiyor. Fazla miktarda eklenmesi durumunda cam yüzeyinde bulanıklık veya yağlı bir görünüm oluşabileceği ifade ediliyor.

MİKROFİBER BEZLE DAHA ETKİLİ SONUÇ VERİYOR

Temizlik uzmanları, en iyi sonucu almak için camların doğrudan güneş ışığı altında silinmemesini öneriyor. Sıcak havalarda suyun hızla buharlaşması, cam üzerinde iz oluşma riskini artırabiliyor.

Ayrıca cam temizliğinde mikrofiber bez veya kaliteli bir cam çekçeği kullanılması, gliserinli karışımın etkisini artırıyor. Uzmanlar, doğru uygulandığında bu yöntemin camların daha uzun süre temiz ve parlak görünmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.