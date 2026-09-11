Avustralya’da çiftçiler, geri dönüşümden elde edilen camı tarım arazilerinde alışılmadık bir besin kaynağı olarak kullanmaya başladı. Şişeler özel işlemlerden geçirilerek toz veya granül haline getiriliyor ve ardından tarlalara, meralara ve farklı tarım alanlarına uygulanıyor.

HAFTADA 20 TON ÜRETİLİYOR

Brisbane’de geri dönüştürülmüş camdan tarımsal ürün üretimi de başladı. Yaklaşık 4 milyon Avustralya doları değerindeki tesiste haftada 20 ton civarında ürün hazırlanıyor. Kullanılan camlar, ülkenin konteyner geri dönüşüm sistemi kapsamında toplanan atıklardan elde ediliyor.

Özel tamburlarda öğütülen şişeler, kullanım alanına göre ince toz ya da granül formuna getiriliyor. Ürün suyla karıştırılarak uygulanabildiği gibi doğrudan toprağa da serpilebiliyor.

SİLİKON İÇERİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Uygulamanın öne çıkan yönlerinden biri ise camın içerdiği silikon. Ziraat mühendislerine göre silikon, bitkilerin zararlılar, hastalıklar ve kuraklık gibi streslere karşı doğal dayanıklılığını destekleyebilir. Ayrıca topraktaki bazı besinlerin bitkiler tarafından daha kolay kullanılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Bu yöntem tahıl, üzüm ve elma üretiminin yanı sıra şeker kamışı yetiştiriciliği ile hayvancılık alanlarında da test ediliyor.

VERİMDE YÜZDE 30'A VARAN ARTIŞ İDDİASI

Sahadaki ilk gözlemler ise dikkat çekici sonuçlara işaret ediyor. Ziraat mühendisi Peter Norwood, bitki gelişimi ve verimlilikte yüzde 25 ila 30 arasında artış görülebileceğini belirtiyor. Bazı çiftçiler de uygulama sonrasında ot gelişiminin hızlandığını ve hayvanların ağırlık kazanımında artış gözlemlediklerini aktarıyor.