Mimaride alternatif malzeme kullanımı kapsamında hayata geçirilen proje, Ilchibaev'in genç yaşta hayatını kaybeden ikinci oğlunun anısını ve hayalini yaşatmak amacıyla başlatıldı. İnşaat için gerekli olan binlerce şampanya ve maden suyu şişesinin bir kısmı satın alınırken, önemli bir bölümü ise çevredeki restoranlar ve yerel halk tarafından bağışlandı. Toplanan malzemeler, yapının ana taşıyıcı ve yalıtım katmanını oluşturacak şekilde mimariye entegre edildi.

ŞİŞELER YATAY OLARAK DİZİLEREK DUVAR BLOKLARI OLUŞTURULDU

Hamidullah Ilchibaev, topladığı cam şişeleri dekoratif bir kaplama malzemesi olarak değil, doğrudan duvar örgü elemanı olarak kullandı. Şişeler, betonarme bir temel üzerine yatay düzlemde uç uca gelecek şekilde dizildi ve aralarına mukavemeti yüksek özel bir harç karışımı dökülerek sabitlendi.

Farklı boyutlardaki şişelerin duvar yüzeyinde aynı seviyeye getirilmesi amacıyla özel cam kesme aletleriyle milimetrik düzeltmeler yapıldı. Dış cepheden bakıldığında şişelerin dip kısımları yeşil dokulu ve geometrik bir yüzey oluştururken, iç mekandan bakıldığında duvarların standart bir ev mimarisine sahip olduğu gözlemlendi.

KLASİK İNŞAAT MALZEMELERİNE KIYASLA DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ

Sektörel raporlara ve 'Palace Oz' adıyla anılan yapının maliyet analizlerine göre, cam şişe yöntemiyle inşa edilen duvarlar klasik inşaat malzemelerine kıyasla çok daha düşük bir bütçeyle tamamlandı. Camın yapısı gereği yüksek ısı yalıtımı ve dayanıklılık sağladığını belirten Ilchibaev, yapının yapısal olarak güvenli olduğunu ve uzun yıllar boyunca hasar görmeden ayakta kalabileceğini ifade etti. Mühendislik ve geri dönüşüm uzmanları, bu projenin atık malzemelerin yapı sektöründe alternatif kullanımı açısından somut bir örnek teşkil ettiğini kaydetti.