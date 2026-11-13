Cam ustaları, evlerdeki çift camların gerçek ısı yalıtım özelliğine sahip olup olmadığını anlamak için karanlıkta cama yakından telefon feneri veya çakmak alevi tutulması gerektiğini bildirdi. Bu yöntemle pencereye takılan camın özel kaplamalı mı yoksa sıradan düz cam mı olduğu doğrudan anlaşılıyor.

CAMDAKİ YANSIMALAR NASIL KONTROL EDİLİR?

Yüksek bedeller ödenerek satın alınan çift camların gerçekten ısı yalıtımlı olup olmadığını tespit etmek için ortamın karanlık olması gerekiyor. Karanlıkta pencere camına yakından bir telefon feneri veya çakmak alevi tutuluyor. Çift katmanlı cam yüzeyine ışık tutulduğunda, ışık kaynağının cam üzerinde dört ayrı yansıması oluşuyor.

DÖRDÜNCÜ YANSIMANIN RENGİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Oluşan dört yansımanın renk tonları, camın üretim tekniğini ve ısı yalıtım kapasitesini gösteriyor. Camda görülen dört yansımadan birinin rengi diğer üçünden farklı olarak morumsu veya yeşilimsi görünüyorsa camın gerçek ısı yalıtımlı olduğu anlaşılıyor. Bu renk farkı, cam yüzeyinde ısıyı içeride hapseden özel Low-E metal oksit kaplamanın bulunduğunu kanıtlıyor.

SIRADAN DÜZ CAM TAKILDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Yapılan ışık testinde cam yüzeyindeki dört yansımanın tamamı inceleniyor. Yansımaların dördü de birbirinin aynısıysa ve standart renkte görünüyorsa camda herhangi bir ısı yalıtım kaplaması bulunmuyor. Bu durum, ısı yalıtımlı cam bedeli ödenmesine rağmen pencereye sıradan düz cam takıldığını ortaya koyuyor.