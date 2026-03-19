Uzmanlar, evlerde yaygın olarak kullanılan toz çamaşır deterjanlarının su yollarını kirlettiği, deniz yaşamına zarar verdiği ve insan sağlığı için risk oluşturabileceği konusunda bildirimde bulundu.

Yapılan incelemelere göre, hem biyolojik hem de biyolojik olmayan deterjanlarda bulunan fosfatlar ve sürfaktanlar (yüzey aktif maddeler), çevre kirliliğinin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Su arıtma tesislerinde tam olarak filtrelenemeyen bu kimyasallar, doğrudan su yollarına karışıyor.

Drainage Central Genel Müdürü Jess Thomas’ın aktardığı verilere göre, bu maddeler doğada şu süreçlere yol açıyor:

Ötrofikasyon: Deterjanlardaki fosfatlar, sularda aşırı alg (yosun) oluşumunu tetikleyerek güneş ışığının derinlere ulaşmasını engelliyor. Ölen alglerin parçalanması sırasında sudaki oksijenin tüketilmesi, deniz canlılarının yaşayamadığı "ölü bölgelerin" oluşmasına sebebiyet veriyor.

Toksisite: Sürfaktanlar balıkların hücre zarlarını bozarak büyüme ve üreme bozukluklarına, hatta toplu ölümlere neden olabiliyor. Bu maddeler balık dokularında birikerek besin zinciri yoluyla insan tüketimine kadar ulaşabiliyor.

TOPRAK YAPISINI BOZUYOR

Toz deterjanların sıvı deterjanlara oranla toprağa daha fazla zarar verdiği belirtildi. Yüksek alkali yapıya sahip olan toz deterjanların toprak yapısını bozduğu, içerdikleri bor maddesinin bitkiler için toksik olduğu ve sürfaktanların topraktaki yararlı mikroorganizmaları öldürdüğü kaydedildi. Ayrıca deterjanlardaki sentetik kokuların pH dengesini değiştirerek sucul alanları yaşanılamaz hale getirebildiği vurgulandı.

SADECE TOZ DETERJANLARI KAPSAMIYOR

Uyarılar sadece toz deterjanlarla sınırlı kalmadı. Çamaşır makinesi kapsüllerinin dış kaplamasında kullanılan çözülebilir plastiklerin, her zaman arıtma tesislerinde tamamen parçalanmadığı ve mikroplastik formunda su yollarına karıştığı ifade edildi.

Çevresel etkiyi ve sağlık risklerini minimize etmek adına uzmanlar şu adımların atılmasını tavsiye ediyor: Fosfat içermeyen ürünlerin tercih edilmesi, deterjan kullanım miktarının azaltılması, sirke ve karbonat gibi doğal temizlik alternatiflerine yönelinmesi.