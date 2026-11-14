Kış aylarında düşen hava sıcaklıkları ve artan iç mekan nemi, yıkanan kıyafetlerin kuruma süresini günlere yayabiliyor.

Özellikle balkonu bulunmayan evlerde çamaşır kurutmak, yetersiz havalandırmayla birleştiğinde duvarlarda yoğuşmaya ve küf oluşumuna zemin hazırlıyor. Elektrik tüketimi yüksek olan kurutma makinelerine alternatif arayanlar için öne çıkan sıcak su şişesi yöntemi, enerji maliyetini artırmadan pratik bir çözüm sunuyor.

SICAK SU ŞİŞESİ YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Sosyal medyada da geniş yankı bulan ve son dönemde yaygınlaşan tekniğin temelinde basit bir fizik kuralı yer alıyor. Uygulama için takip edilmesi gereken adımlar oldukça net:

En az bir litre hacmindeki standart bir şişeyi sıcak suyla doldurun.

Doldurduğunuz şişeyi, çamaşırların asılı olduğu kurutma askısının hemen altına yerleştirin veya ipe sabitleyin.

Şişeden yavaş yavaş yayılan ısı, çamaşırların çevresindeki havayı ısıtıyor. Isınan havanın daha fazla su buharı tutabilme kapasitesi sayesinde kumaş liflerindeki nem çok daha hızlı buharlaşıyor. Etkinin uzun sürmesi için büyük hacimli bir şişe tercih edilmesi önem taşıyor.

KURUMA SÜRESİNİ HIZLANDIRAN EK İPUÇLARI

Sıcak su şişesi tekniğinden maksimum verim alabilmek için çamaşır asma düzeninde de birkaç noktaya dikkat edilmesi gerekiyor:

Doğru Sıkma Ayarı: Kıyafetleri askıya almadan önce çamaşır makinesinde kumaş türüne uygun en verimli sıkma programını kullanın.

Hava Akışı: Kıyafetleri kurutma askısına veya ipe birbirine değmeyecek aralıklarla yerleştirerek hava dolaşımını kolaylaştırın.

Stratejik Yerleşim: Havlu, kot pantolon ve kalın kazak gibi geç kuruyan parçaları, ısı kaynağından doğrudan faydalanmaları için sıcak su şişesine en yakın bölüme asın.

Kısa Süreli Havalandırma: Soğuk havalarda dahi odayı günde birkaç dakika havalandırmak, içeride biriken nemin dışarı atılmasını sağlayarak kuruma sürecini destekler.