Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğ ile ev tipi çamaşır kurutma makinelerine yönelik çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri yeniden belirlendi.

Düzenleme kapsamında Avrupa Birliği (AB) tüzük uyumları sağlanırken, daha önce yürürlükte olan bazı maddeler yürürlükten kaldırıldı ve cihazların teknik tanımları çağın gereksinimlerine uygun hale getirildi.

ÇALIŞMA KONUMLARI VE TEKNİK TANIMLAR YENİDEN DÜZENLENDİ

Yapılan değişikliklerle birlikte makinelerin enerji tüketim alanları ve servis süreçlerini doğrudan etkileyen teknik kavramlar netlik kazandı:

Hazırda Bekleme ve Kapalı Konum: Cihazların fişe takılı durumdaki enerji tüketim modları, gösterge ışıkları ve elektromanyetik uyumluluk ölçütlerine göre baştan tanımlandı.

Tamir ve Servis Standartları: "Profesyonel tamirci" kavramının sınırları çizildi. Tamir süreçlerinde kullanılan el aletleri; tornavida ve pense gibi "temel aletler", piyasadan kolayca temin edilebilen genel aletler ve özel patent gerektiren "tescilli aletler" olarak üç farklı kategoride sınıflandırıldı.

Yeni Teknik Terimler: Mevzuata; ortalama nihai nem içeriği, aktif konum, ana işlev, yeniden etkinleştirme işlevi ve durum ekranı gibi yeni nesil teknik terimler eklendi.

ENERJİ VE PERFORMANS HESAPLAMALARINDA 'EKO PROGRAM' DÖNEMİ

Tebliğ ile cihazların test, ölçüm ve hesaplama yöntemlerinde de kapsamlı bir standart birliğine gidildi. Bundan böyle enerji verimliliği, yoğuşma verimliliği, gürültü emisyonu ve program sürelerinin ölçümünde temel standart olarak "eko programı" esas alınacak ve tüm bu değerlerin ölçümü eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıca cihazların ağırlıklı enerji tüketimi ve performans hesaplamaları; tam yükte 3, kısmi yükte ise 4 kurutma döngüsü üzerinden analiz edilerek belgelendirilecek.