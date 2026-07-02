Yaz sıcakları bastırdığında evlerde en sık karşılaşılan gizli ev işi kabuslarından biri baş gösterir: Çamaşır makinesinden yayılan o ekşi, rutubetli ve ağır küf kokusu... En kaliteli deterjanları ve yumuşatıcıları kullansanız bile, temizlenen giysilerin bile makineden kötü kokarak çıkmasına neden olan bu durum, aslında gözle görülmeyen bir istilanın habercisidir.

Havaların ısınmasıyla birlikte çamaşır makinesinin iç aksamında, özellikle nemli kalan bölgelerde bakteri ve küf mantarları jet hızıyla ürer. Yazın havuz, deniz ve terli kıyafetlerin yarattığı ekstra nem yükü de eklenince, makine adeta bir mikrop yuvasına dönüşür. Neyse ki, bu sinir bozucu kokuyu tamamen bitirecek ve makinenizi ilk günkü gibi ferah kılacak çok basit ama hayat kurtaran altın kurallar var!

KAPAĞI ASLA HEMEN KAPATMAYIN

Birçok kişinin temizlik biter bitmez yaptığı en büyük hata, makine kapağını hemen çıt diye kapatmaktır. Her yıkamadan sonra kazanın içinde kalan su buharının tahliye olabilmesi için kapağı en az bir saat boyunca aralık bırakın. Ayrıca makinenin bulunduğu banyo veya çamaşır odasını sık sık havalandırarak nem birikmesinin önüne geçin.

ISLAK ÇAMAŞIRLARI KAZANDA UNUTMANIN BEDELİ AĞIR

Yıkama programı biter bitmez çamaşırları makineden sepetle çıkarmak hayati önem taşır. Islak kıyafetlerin saatlerce kapalı ve havasız kazan içinde beklemesi, küf kokusunun bir numaralı tetikleyicisidir. Eğer yıkama bittiğinde evde olmayacaksanız, makineyi çalıştırmayı eve döneceğiniz saate göre zamanlayın.

LASTİK CONTALARI ES GEÇMEYİN

Makinenin kapak kısmındaki gri lastik contalar, suyun ve deterjan artıklarının en çok biriktiği kör noktadır. Her yıkama sonrasında bu contaların arasını kuru bir bezle mutlaka silin. Eğer lastiklerde siyahlaşma veya küf lekesi görmeye başladıysanız, bezinizi beyaz sirke ile nemlendirerek bu bölgeleri ovalayarak dezenfekte edin.

BEYAZ SİRKE İLE YÜKSEK ISI MUCİZESİ

Makinenin borularında ve görünmeyen iç aksamında biriken kireç, yumuşatıcı ve deterjan tortuları zamanla kokunun ana kaynağı olur. Bunu çözmek için ayda bir kez deterjan gözüne bolca beyaz sirke dökün ve makineyi en yüksek ısıda (60°C veya 90°C), içi boş olacak şekilde çalıştırın. Sirke, kimyasal kullanmadan makinenizi derinlemesine arındıracaktır.

KİRLİ KIYAFETLERİ ISLAK ŞEKİLDE MAKİNEYE ATMAYIN

Denizden veya havuzdan dönüldüğünde ıslak mayoları, havluları ya da sırılsıklam terli spor kıyafetlerini doğrudan çamaşır sepetine veya makinenin içine atmak büyük bir hatadır. Yıkama saatine kadar geçecek sürede o ıslaklık küf üreteceğinden, bu giysileri makineye atmadan önce mutlaka açık bir alanda biraz havalandırıp kurutun.