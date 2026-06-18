Bombeli tasarım, yüksek devirli sıkma işlemleri sırasında oluşan titreşim ve kuvvetlere karşı camın daha sağlam kalmasına yardımcı oluyor. Bu yapı sayesinde kapak, düz camlara göre darbelere ve basınca karşı daha dirençli hale geliyor.

DAHA İYİ YIKAMA SAĞLIYOR

Mühendisler, kavisli camın çamaşırların tambur içinde daha rahat hareket etmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Böylece su ve deterjanın kumaşlara daha eşit ulaşması sağlanırken, yıkama verimi de artırılıyor.

DAYANIKLILIĞI ARTIRIYOR

Bombeli camlar, basıncı yüzeye eşit şekilde yaydığı için yüksek devirlerde oluşan yükü daha iyi taşıyor. Bu sayede çatlama ve kırılma riski azalırken, çamaşır makinelerinin uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor.

GÖRÜNÜŞTEN FAZLASI

Uzmanlara göre bombeli tasarım yalnızca estetik amaç taşımıyor. Bu yapı, hem güvenliği artırıyor hem de makinenin daha verimli çalışmasına yardımcı olarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.