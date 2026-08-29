Çamaşır yıkarken yalnızca deterjan kullananların dikkatini çekecek bir yöntem gündeme geldi. Sirkenin, özellikle çorap ve iç çamaşırlarında deterjanın temizleme etkisini destekleyebileceği belirtiliyor.

İçeriğindeki asetik asit sayesinde beyaz sirke, kumaşlarda oluşan kötü kokuların nötralize edilmesine yardımcı olabiliyor. Aynı zamanda yıkama sonrasında liflerde kalabilen sabun kalıntıları ve sudaki minerallerin giderilmesine katkı sağlayabiliyor.

Ter ve neme daha fazla maruz kalan çorap ve iç çamaşırlarında bu özelliğin özellikle faydalı olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca kumaşların yıkama sonrasında daha ferah ve yumuşak hissedilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

DETERJANIN YERİNE KULLANILMAMALI

Sirkenin bir dezenfektan ya da deterjan olmadığı unutulmamalı. Bu nedenle temel temizlik için deterjan kullanılmaya devam edilmesi, sirkenin ise destekleyici bir yöntem olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

UYGULAMASI OLDUKÇA BASİT

Beyaz sirke kullanılacak kıyafetin özellikle ter ve koku oluşan bölgelerine az miktarda püskürtülebilir. Kumaşı tamamen ıslatacak kadar sirke kullanmak yerine ölçülü davranılması ve kıyafetin yaklaşık 10-15 dakika bekletilmesi öneriliyor.

Ardından kıyafet, deterjanla birlikte normal yıkama programında yıkanabilir. Yıkama tamamlandıktan sonra ise her zamanki gibi açık havada veya kurutucuda kurutulabilir.