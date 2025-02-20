Çamaşır makinesinde, yıkanan yünlü kazaklar bazen çeker. Doğru bir şekilde çamaşır makinesine yerleştirilen kazakların çekme riski daha az oluyor.

Yünlü kazaklarınızı çamaşır makinesine koymadan önce ilk olarak bakım etiketini kontrol edin. Çünkü bazı kazaklar elde yıkanır bazıları da makinada. Elde yıkmada ibaresi varsa bu tavsiyeye uyun.

SUYUN ISISI ÖNEMLİ

Eğer giysilerinizde inatçı lekeler varsa bunları önceden bir leke çıkarıcı ile çıkarmayı deneyin. Kazağınızda düğme süs gibi aksesuarlar varsa yıkmaya takılmaması için sabitleyin. Ve kazağınızı ters çevirin. Su sıcaklığını 30 derece olarak kullanın. Çünkü yünlüler ısıya karşı hassastır. Sıcak ayarda yıkanan kazaklar genelde çeker.

ÖZEL PROGRAMI VARSA KULLANIN

Yünlüler için özel programlar vardır. Çamaşır makinenizde yünlüler için program varsa bunu kullanın. Sıkma da hassas ya da elde yıkma programını tercih edin.

Islak bir yün kazağınızı asla asmayın. Bunun yerine temiz bir havluyu üzerine serin ve kurmasını bekleyin. Doğrudan güneşe maruz bırakmayın. Bu yünlü kazakların deforme olmasına neden olabilir.