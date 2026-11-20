Evlerde en sık kullanılan beyaz eşyalardan biri olan çamaşır makinelerinde biriken deterjan artıkları, tüy ve nemin kıyafetlerde kötü kokuya yol açtığı belirtildi. Uzmanlar, hem yıkama kalitesini korumak hem de cihaz içerisindeki mikroorganizma oluşumunu engellemek için düzenli uygulanması gereken beş temizlik kuralını paylaştı.

MAKİNE İÇERİSİNDE KÖTÜ KOKU NEDEN OLUŞUR?

Sürekli su ve sabunla temas etmesine rağmen çamaşır makinelerinin iç aksamında zamanla deterjan kalıntıları, nem, tüy ve kir birikiyor. Temizliği ihmal edilen bu birikintiler, cihazın içinde hoş olmayan kokuların oluşmasına ve her yıkamada kıyafetlerin kötü kokmasına neden oluyor. Yıkama programının bitmesinin ardından ıslak çamaşırların saatlerce kapalı ve nemli tambur içinde bekletilmesi de mikroorganizmaların çoğalmasına zemin hazırlıyor.

TAMBUR VE KAPI CONTASI TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Cihazın iç hijyenini korumak için tamburun iki ayda bir kalıntılardan arındırılması gerekiyor. Makine boşken özel tambur temizleme programının çalıştırılması, bu özelliğin bulunmadığı modellerde ise üretici talimatlarına uygun boş yıkama programının seçilmesi öneriliyor. Her yıkama sonrasında nem birikmesini önlemek ve havalandırma sağlamak amacıyla makine kapağının açık bırakılması gerekiyor. Su, deterjan artığı ve kir tutan kauçuk kapı contasının ise her kullanım sonrası kıvrım yerlerine dikkat edilerek temiz ve kuru bir bezle silinmesi önem taşıyor. Küf lekesi oluşması durumunda malzemeye uygun ürünlerin üretici talimatlarına göre kullanılması ve çamaşır suyunun diğer temizlik maddeleriyle kesinlikle karıştırılmaması gerekiyor.

DETERJAN ÇEKMECESİ VE TAHLİYE FİLTRESİ BAKIMI

Yumuşatıcı ve deterjan kalıntılarının biriktiği çekmecenin yerinden çıkarılarak ılık sabunlu suyla yıkanması gerekiyor. Köşelere yapışan kalıntıların temizliğinde eski bir diş fırçasından faydalanılabileceği, çekmecenin tamamen kurutulduktan sonra yerine takılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca tahliye filtresinin iki veya üç ayda bir kontrol edilmesi gerekiyor. İşlem öncesinde makinenin kapatılması, akacak atık suyu toplamak için altına havlu veya kap yerleştirilmesi, biriken saç ve tüylerin temizlenerek filtrenin bezle silinip doğru şekilde yerine takılması gerekiyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE KÖTÜ KOKUYU ÖNLEYEN 5 KURAL

Uzmanların çamaşır makinelerinde hijyen sağlamak ve kıyafetlerin kötü kokmasını engellemek için sıraladığı 5 temel kural şu şekilde listelendi:

Tamburu iki ayda bir temizleyin: Makine boşken tambur temizleme veya boş yıkama programını çalıştırın, her kullanım sonrası havalandırma için kapağı açık bırakın.

Kapı contasını silin: Her yıkamadan sonra kauçuk contanın kıvrımlarını kuru bir bezle kurulayın, küf oluşumunda çamaşır suyunu başka ürünlerle karıştırmadan uygun temizleyici kullanın.

Deterjan çekmecesini yıkayın: Çekmeceyi çıkarıp ılık sabunlu su ve fırça yardımıyla kalıntılardan arındırın, tamamen kuruduktan sonra yerine takın.

Tahliye filtresini kontrol edin: İki veya üç ayda bir makineyi kapatıp atık suyu tahliye ederek filtrede biriken tüy ve saç kalıntılarını temizleyin.

Islak kıyafetleri içeride bekletmeyin: Yıkama biter bitmez çamaşırları makineden çıkarın ve mikroorganizma oluşumunu önlemek için kapağı aralık bırakın.