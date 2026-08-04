Uzmanlar, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesi ve nem oranının değişmesinin eklem bacaklı canlıların davranışlarını etkilediğini belirtti.

Çıyanlar ve benzeri canlılar yüksek sıcaklık ve kuraklıktan korunmak için banyo, lavabo giderleri, çamaşır ve bulaşık makinelerinin tahliye boruları gibi nemli ve serin alanlara yöneliyor. İlkbahar sonu ve yaz ayları, bu canlıların en aktif olduğu üreme ve yiyecek arama dönemidir. Popülasyon ve hareketlilik bu mevsimde en üst seviyeye ulaşıyor.

Yassı vücut yapıları sayesinde küçük çatlaklardan ve doğrudan atık su gider borularından evlerin içine tırmanabiliyorlar.

EVDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Yetkililer ve uzmanlar, yaz döneminde bu tür durumlarla karşılaşmamak için şu önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti:

Banyo, mutfak ve balkondaki açık giderlerin süzgeç veya kapaklarla kapatılması.

Çamaşır ve bulaşık makinelerinin tahliye borularının bağlantı noktalarının ve çekvalflerinin sızdırmazlığının sağlanması.

Ev içi nem oranının dengelenmesi ve banyo gibi alanların havalandırılarak kuru tutulması.

Kapı altı fitillerinin, pencere sinekliklerinin ve duvardaki çatlakların tamir edilmesi.

Doğrudan müdahaleden kaçının

Isırığı şiddetli ağrı ve alerjik reaksiyonlara yol açabilen zehirli canlılarla karşılaşılması halinde kişisel müdahale yerine profesyonel ekiplerden veya itfaiyeden yardım istenmesi.

SİNOP'TA YAŞANAN OLAY TEHLİKEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Geçtiğimiz yıllarda Sinop’ta bir evde çamaşır makinesinin içinden dev bir çıyan çıkmıştı. Makineden gelen sesler üzerine kapağı açan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirmiş, adrese gelen ekipler zehirli canlıyı güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarmıştı. Yaşanan bu olay, mevsimsel riskleri ve alınması gereken tedbirleri bir kez daha gündeme taşıdı.