Çamaşır makinenizden her kapağı açtığınızda rahatsız edici bir koku yükseliyorsa yalnız değilsiniz. İçeride biriken nem ve deterjan artıklarının zamanla oluşturduğu küf, çamaşırların bile mis gibi kokmasını engelliyor. Ancak pahalı temizlik ürünlerine tonlarca para harcamadan da bu sorunu kökten çözmek mümkün. Fransız ev hanımlarının sıkça başvurduğu doğal yöntem, hem pratikliği hem de maliyetsiz olmasıyla dikkat çekiyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE 1 AVUÇ PİRİNÇ KOYUN

Yöntemin uygulanışı son derece basit. İhtiyacınız olan tek şey bir çamaşır filesi (veya kumaş torba) ile bir avuç çiğ pirinç. Pirinci fileye koyup ağzını sıkıca kapattıktan sonra çamaşır makinesinin tamburuna yerleştirmeniz yeterli. Makineyi çalıştırmadan, pirinç dolu torbayı tamburun içinde birkaç saat (veya yıkama yapmayacağınız günlerde tüm gün) bekletin. Pirinç, doğası gereği yüksek bir nem emme kapasitesine sahip olduğu için makine içerisinde biriken hapşırık ve rutubet kokusunu adeta bir sünger gibi çekip hapsediyor.

KÖTÜ KOKULARI KÖKTEN BİTİREN DİĞER DOĞAL YÖNTEM

Pirinç yöntemi makine içindeki nemi ve yüzeysel kokuları hızlıca çözerken, uzun süredir bakımı yapılmamış makineler için derinlemesine bir temizlik gerekebilir. Bu noktada devreye giren bir diğer doğal çözüm ise beyaz sirke ve yüksek sıcaklık kombinasyonu.

Çamaşır makinenizin deterjan gözüne bir miktar sirke döküp tamburu tamamen boş bırakarak 90 derece sıcaklıkta çalıştırmak, biriken kireç, deterjan tortusu ve küf tabakasını söküp atıyor. Ayrıca her yıkama sonrasında makine kapağını ve deterjan çekmecesini bir süre açık bırakarak havalandırmak, nem birikimini ve koku oluşumunu engellemenin en etkili yolları arasında yer alıyor.