Günden güne artan ev masraflarına karşı pratik çözümler arayanlara müjdeli haber geldi. Sosyal medyada hızla yayılan ve uygulayanların vazgeçemediği basit bir yöntem, çamaşır yıkama alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiriyor. Deterjan gözüne veya tambura eklenecek sadece iki küçük malzeme sayesinde çamaşırlar makineden yumuşatıcı kullanılmışçasına mis kokulu çıkarken, makinenin çalışma performansını artırarak elektrik faturasında da gözle görülür bir düşüş sağlıyor. İşte ev bütçesini rahatlatacak o mucizevi yöntem...

ALÜMİNYUM FOLYO İLE STATİK ELEKTRİĞE VE FATURALARA SON

Çamaşır yıkarken karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, kıyafetlerin birbirine sürtünerek statik elektrik üretmesi ve bu yüzden çamaşırların tambur duvarlarına ya da birbirine yapışmasıdır. Bu durum makinenin daha fazla güç harcamasına ve yıkama süresinin uzamasına neden olur.

Çamaşır makinesinin içine atılacak avuç içi büyüklüğünde sıkıştırılmış iki adet alüminyum folyo topu, yıkama esnasındaki statik elektriği tamamen emer. Kıyafetler birbirine yapışmadığı için su ve deterjan kumaş dokularına çok daha hızlı nüfuz eder. Makine ekstra yük altında çalışmadığı için yıkama programı daha verimli tamamlanır ve bu da doğrudan elektrik tüketimini azaltır.

LİMON VE BEYAZ SİRKE MUCİZESİ

Yumuşatıcıların zamanla çamaşır makinesi kazanında tortu bırakması ve kıyafet dokularını sertleştirmesi bilinen bir gerçek. Faturayı düşüren folyo yöntemine ek olarak, makinenin deterjan gözüne eklenecek doğal bir dokunuş çamaşırların mis gibi kokmasını sağlıyor.

Deterjan gözüne eklenecek iki tatlı kaşığı karbonat ve birkaç damla doğal limon yağı veya beyaz sirke, kıyafetlerdeki tüm kötü kokuları nötralize eder. Limon yağının ferahlatıcı etkisi çamaşırların üzerine sinerken, sirke çamaşırları pamuk gibi yumuşatır ve makine içinde biriken kireci çözer. Kireçten arınan rezistans çok daha hızlı ısındığı için makine enerjiden tasarruf etmeye başlar.

KURUTMA AŞAMASINDA DA AYNI MUCİZE GEÇERLİ

Eğer çamaşır makineniz kurutmalı bir modele sahipse ya da ayrı bir kurutma makinesi kullanıyorsanız, aynı iki adet alüminyum folyo topunu kurutma aşamasında da tamburda tutabilirsiniz. Kıyafetlerin arasında hava sirkülasyonunu artıran bu basit hamle, kuruma süresini neredeyse yarı yarıya kısaltarak yüksek elektrik harcayan kurutma programlarının faturalara yansıyan yükünü hafifletir.

KIYAFETLERİNİZE ZARAR VERMEMEK İÇİN BU DETAYA DİKKAT

Bu pratik yöntemi uygularken dikkat edilmesi gereken en önemli detay, hazırlanan alüminyum folyo toplarının iyice pürüzsüz ve sıkı bir şekilde yuvarlanmış olmasıdır. Sivri kenarları kalmayacak şekilde sıkıştırılan toplar, hassas kumaşlarınıza hiçbir zarar vermeden yıkama sürecini tamamlar ve aylarca tekrar tekrar kullanılabilir.