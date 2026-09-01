Çamaşır yıkarken kullanılan bazı pratik yöntemler, özellikle kıyafetlerde oluşan statik elektrik sorununu azaltmayı hedefliyor. Son dönemde dikkat çeken yöntemlerden biri ise çamaşır makinesinin tamburuna üç adet alüminyum folyo topu yerleştirmek.

Uygulamada alüminyum folyo, sıkıca yuvarlanarak yaklaşık tenis topu büyüklüğünde toplar haline getiriliyor. Hazırlanan iki veya üç folyo topu, çamaşırlarla birlikte makinenin tamburuna bırakılıyor ve yıkama işlemi normal şekilde gerçekleştiriliyor.

ELEKTRİK YÜKÜNÜN DAĞILMASINI SAĞLIYOR

Bu yöntemin temelinde alüminyumun elektrik iletkenliği bulunuyor. Yıkama sırasında kıyafetlerin birbirleriyle ve tamburla temas etmesi sonucunda oluşabilen statik elektrik, özellikle sentetik kumaşlarda daha belirgin hale gelebiliyor. Alüminyum folyo toplarının ise oluşan elektrik yükünün dağılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Statik elektriğin azalmasıyla polyester ve naylon gibi sentetik kumaşların birbirine veya vücuda yapışmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda kıyafetlerin üzerinde biriken bazı tüy ve liflerin tutunmasının da azalabileceği ifade edildi.

SIKI BİR BİÇİMDE YUVARLANMALI

Uygulamada kullanılacak folyo toplarının gevşek bırakılmaması, mümkün olduğunca sıkı şekilde yuvarlanması gerekiyor. Ayrıca folyonun yıkama sırasında parçalanmaması için topların sağlam biçimde hazırlanması öneriliyor.

Yöntemin etkisinin kumaş türüne, yıkama programına ve kullanılan malzemelere göre değişebileceği belirtilirken, alüminyum folyo toplarının çamaşır makinesinde kullanılmadan önce cihazın üretici talimatlarının dikkate alınması gerekiyor.