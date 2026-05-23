Temizlik uzmanları evlerde sık kullandığımız beyaz eşyaların performans ve ömürleri için bazı alternatif yöntemler olduğunu sık sık açıklıyor. Beyaz eşyaların kullanım kılavuzlarına yer almasa da bu yöntemler sayesinde daha uzun süre temizlik görevlerini yerine getirmelerini sağlamak mümkün oluyor. Bu gibi önerilerden en ilginci ise çamaşır makinesine ağız gargara suyu dökülmesi yönündeki çağrı oldu.

Ev tipi beyaz eşya tamiri alanında aktif şekilde çalışan bir uzman olan Ian Palmer-Smith, herkesin çamaşır makinesinin deterjan gözüne ağız gargara suyu dökmesi gerektiğini belirtti. Palmer-Smith, çamaşır makinelerinin düzenli olarak temizlenmediğinde bakteri, küf ve deterjan kalıntıları biriktirebildiklerini aktardı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE AĞIZ GARGARA SUYU DÖKÜN

Umanlara göre çamaşır makinesi sürekli su ve deterjanla kullanılmasın rağmen zaman içinde kir, nem ve bakteri birikimine neden olabiliyor. Özellikle makinelerin filtre bölümü ve deterjan çekmeceleri en hızlı kirlenen alanlar arasında sayılıyor. Uzman isim Ian Palmer-Smith, alkol bazlı ağız gargarasının antiseptik içeriğe sahip olması sayesinde çamaşır makinesinin iç kısmını temizlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

Uzmanlar tarafından önerilen bu yöntemi uygulamak için ayrım su bardağı renksiz ağız gargarasını doğrudan makine tamburuna ya da deterjan gözüne eklemek yeterli oluyor. Ardından makineyi boş bir şekilde sıcak programda çalıştırmanız gerekiyor. Bu işlem bakterileri azaltmaya ve makine içinde oluşan kötü kokuları gidermeye yardımcı oluyor. Ayrıca bu yöntem makine tamburunun daha temiz kalmasını sağlıyor.

UZMANLAR AYDA BİR BAKIM ÖNERİYOR

Uzmanlara göre çamaşır makinelerinde düzenli bakım yapılması kritik önem taşıyor. Bu rutini tekrarlamak için ayda bir kez makineyi boş ve sıcak ayarda çalıştırmanız, deterjan gözünü ve filtre kısmını temizlemeniz ve birkaç ayda bir derin bir temizlik uygulamanız gerekiyor. Eğer özel bir makine temizleyiciniz yoksa karbonat ve sirke gibi alternatif doğal yöntemler ile bu bakımı tamamlayabilirsiniz.

Ancak uzmanlar ağız gargara suyunun aşırı kullanımından kaçınılması gerektiğinin de altını çiziyor. Ağız gargara suyunun aşırı kullanılması köpük oluşturabileceği için taşa riskini doğurabiliyor. Bu nedenle doğru miktarda ve düzenli bakım yapılması öneriliyor.