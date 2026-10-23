Ne kadar yıkansa da havlulardan çıkmayan nem ve rutubet kokusu, evlerde sık karşılaşılan sorunlardan biri. Kokuyu bastırmak için yumuşatıcı kullanmak her zaman işe yaramazken, çamaşır yıkarken karbonattan yararlanılması da önerilen yöntemler arasında yer alıyor.

Havlular neden yıkandıktan sonra bile kokuyor?

Havluların uzun süre nemli kalması, yeterince kurutulmaması ve kumaşta deterjan kalıntılarının birikmesi kötü kokuya yol açabiliyor. Özellikle banyoda nemli bırakılan veya çamaşır makinesinde yıkama sonrasında bekletilen havlularda bu sorun daha belirgin hale gelebiliyor.

Karbonat nasıl kullanılıyor?

Karbonat, çamaşır yıkarken deterjanın yanında kullanılan yardımcı malzemelerden biri. Temizlik uzmanları, karbonatın doğrudan makinenin kazanına eklenmesini ve deterjanın kendi gözüne konulmasını öneriyor. Ancak kullanılacak miktar ve uygulama, makinenin kullanım kılavuzuna göre belirlenmeli.

Karbonatın kötü kokuyu her durumda ortadan kaldıracağı kesin değil. Consumer Reports da bu konudaki iddiaların yeterince test edilmediğini belirtiyor. Bu nedenle yöntemi kesin çözüm olarak görmek yerine yardımcı bir seçenek olarak değerlendirmek gerekiyor.

Kötü kokuyu önlemek için bu ayrıntıları atlamayın

Havluları yıkama biter bitmez makineden çıkarmak, tamamen kurumalarını sağlamak ve makinenin kapağını yıkama sonrasında bir süre açık bırakmak nem kokusunun oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca deterjanı gereğinden fazla kullanmamak ve havluları makineye aşırı doldurmamak da önem taşıyor.