Modern temizlik alışkanlıklarında kimyasal ürünlere alternatif arayan kullanıcılar, geleneksel bir yöntem olan limon kullanımına yöneliyor. Mutfakların temel gıdalarından biri olan limonun, içerdiği yüksek sitrik asit oranı sayesinde çamaşır makinelerinde hem temizlik hem de bakım ajanı olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

BEYAZ ÇAMAŞIRLARI DAHA DA BEYAZ YAPIYOR

Limon suyu, doğal bir ağartıcı işlevi görerek özellikle beyaz çamaşırların grileşmesini önlemek amacıyla kullanılıyor. Deterjan gözüne eklenen yaklaşık 100 ml taze limon suyunun, kumaş liflerine yerleşen kirleri çözdüğü ve sentetik ağartıcılara olan ihtiyacı azalttığı gözlemleniyor. Ancak uzmanlar, limonun asidik yapısı nedeniyle bu yöntemin renkli ve hassas kumaşlarda kontrollü uygulanması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

MAKİNENİN İÇİNDEKİ KİRECİ AZALTIYOR

Kireçlenme ve deterjan artıkları, çamaşır makinelerinin ömrünü kısaltan temel unsurlar arasında yer alıyor. Limonun içeriğindeki asit, makine kazanında ve rezistansında biriken kireç tabakalarını çözme yeteneğine sahip. Uygulama yöntemleri arasında, çekirdeklerinden arındırılmış bir limonun ikiye bölünerek doğrudan kazana atılması veya limon suyunun boş makinede yüksek sıcaklıkta çalıştırılması yer alıyor.

KÜFLERİ YOK EDİYOR

Makine içinde zamanla oluşan rutubet kokusu ve kapak contalarındaki küf birikintileri, limonun antibakteriyel özellikleri sayesinde minimize edilebiliyor. Limon kabuklarının bir file içerisinde yıkama programına dahil edilmesi, çamaşırlarda yapay parfümler yerine doğal bir koku bırakılmasını sağlıyor.