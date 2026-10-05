Yıkama işlemi bittikten sonra çamaşır makinelerinin kapağını açık bırakmak, evlerde sıklıkla uygulanan bir havalandırma yöntemi olarak biliniyor ama uzmanlar ve önde gelen beyaz eşya üreticileri, kapağın sürekli açık tutulmasının makinenin mekanik aksamına ve hijyenine zarar verebileceğine dikkat çekti.

KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE HAVALANDIRILMASI GEREKİYOR

Kao, Bosch ve Electrolux gibi küresel üreticiler, yıkama sonrasında oluşan nemin tahliye edilmesi için kapak ile deterjan çekmecesinin bir miktar açık bırakılmasını tavsiye ediyor. Makinelerin hemen kapatılması durumunda içeride hapsolmayan nem; küf oluşumuna ve zamanla cihazda kötü kokuların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

SÜREKLİ AÇIK TUTMANIN GİZLİ TEHLİKELERİ

Bununla birlikte kapağın aralıksız açık bırakılması da farklı sorunları beraberinde getiriyor:

Özellikle havalandırması yetersiz ve nemli banyolarda, açık kalan tambur içerisine havadaki toz ve partiküller kolayca nüfuz edebiliyor.

Makine kapakları ve kauçuk contalar, kapalı konumdaki ağırlık dengesine göre tasarlanıyor. Kapağın uzun süre açık kalması menteşelere sürekli yük bindirerek zamanla hiza kaymalarına ve sızdırmazlık contalarının bozulmasına yol açabiliyor.

LG yetkilileri, uzun süre açık duran kapakların evdeki küçük çocuklar ve evcil hayvanlar için tırmanma veya içine girme gibi güvenlik riskleri oluşturabileceğini vurguluyor.

Birçok çamaşır makinesi, iç mekanizmayı korumak amacıyla pompa bölümünde 0,5 ila 2 litre arasında su tutacak şekilde tasarlanıyor. Üstten yüklemeli modellerde ise açık kalan kapaktan sızan nem, kapak mekanizmasına zarar verebiliyor.

4 İLA 6 ARASINDA HAVALANDIRILMASI GEREKİYOR

Uzmanlara göre en doğru yaklaşım, yıkama bittikten sonra kapağı ve deterjan çekmecesini 4 ila 6 saat arasında açık tutarak nemin buharlaşmasını sağlamak. Bu sürenin ardından kapağın kapatılması öneriliyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİN ALTIN KURALLAR

Makine içi kuruduktan sonra kapak lastiğinde (contada) biriken su kalıntılarını bezle temizleyin.

Küfün en sık odaklandığı nokta olan deterjan gözünü hafifçe aralık bırakın.

Ayda 1-2 kez makineyi boş şekilde 90°C'de veya varsa "Tambur Temizleme" modunda çalıştırarak deterjan artıklarını ve bakterileri arındırın.

Düzenli yumuşatıcı kullanımı kumaş lifleri üzerinde emiciliği azaltan bir tabaka bırakabileceğinden; havlu, spor kıyafeti ve temizlik bezlerinde yumuşatıcı kullanımından kaçının.