Çamaşır makineleri günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olsa da, yanlış kullanım ve ihmal edilen bakım nedeniyle beklenenden çok daha kısa sürede arızalanabiliyor. Oysa bazı basit alışkanlıklar sayesinde makinenizin ömrünü ciddi şekilde uzatmak mümkün.

Uzmanlara göre çamaşır makinesinin uzun yıllar sorunsuz çalışması için en önemli adım düzenli temizlik. Özellikle filtrelerin belirli aralıklarla temizlenmesi ve makinenin içinin kireçten arındırılması büyük fark yaratıyor. Aksi halde biriken kir ve kalıntılar zamanla performans düşüşüne ve arızalara yol açabiliyor.

Bir diğer kritik nokta ise makineyi aşırı doldurmamak. Kapasitesinin üzerinde yüklenen makineler hem daha fazla zorlanıyor hem de parçaların daha hızlı yıpranmasına neden oluyor. Aynı şekilde gereğinden fazla deterjan kullanımı da iç aksamda kalıntı bırakabiliyor.

Makinenin düzgün ve dengeli bir zeminde kullanılması da göz ardı edilmemesi gereken detaylardan biri. Dengesiz kullanım, titreşimi artırarak zamanla iç mekanizmaya zarar verebiliyor.

Bunların yanı sıra hortumların ve bağlantı noktalarının düzenli kontrol edilmesi, olası sızıntıların önüne geçerek daha büyük arızaların oluşmasını engelliyor.

Uzmanlar, düzenli bakım yapılan bir çamaşır makinesinin ortalama kullanım ömrünün 8 ila 12 yıl arasında değiştiğini, doğru kullanım alışkanlıklarıyla bu sürenin daha da uzatılabileceğini belirtiyor.