Beyaz çoraplar, ayakkabı içi sürtünmesi ve zemin tozu nedeniyle en hızlı yıpranan ve rengini kaybeden giysilerin başında gelir. Yüksek derecede yıkamak veya ağır çamaşır suları kullanmak ise lekeleri çıkarmak yerine kumaş dokusunu zayıflatarak grileşmeyi kalıcı hale getirir. Oysa temizlik uzmanlarının sıklıkla uyguladığı doğal bir formül, liflere işlemiş inatçı kirleri tek seferde söküp atıyor.

KİMYASALLARI UNUTTURAN İKİLİ FORMÜL

Çorapların tabanındaki kararmayı kökünden çözen yöntem için ihtiyacınız olan tek şey karbonat ve beyaz sirke. Karbonatın alkali yapısı kumaş arasına yerleşen yağ ve ter kalıntılarını parçalarken, beyaz sirke lifleri yumuşatarak griliği kırar ve doğal bir parlatıcı görevi üstlenir.

Geniş bir leğenin içine ılık su doldurduktan sonra içerisine iki yemek kaşığı karbonat ve bir çay bardağı beyaz sirke ekleyin. Karışım köpürdükten sonra grileşmiş çorapları suyun içine bastırarak yaklaşık 30 ila 45 dakika bekletin. Bu bekleme süresinde kumaşın derinliklerine hapsolmuş zemin kiri gevşeyerek suya salınır.

MAKİNEYE ATMADAN ÖNCEKİ KÜÇÜK PÜF NOKTASI

Suda bekletilen çorapları durulamadan, doğrudan çamaşır makinesine atın. Deterjan gözüne her zamanki çamaşır deterjanınızı koyarken, yumuşatıcı gözüne kimyasal ürünler yerine yarım çay bardağı limon suyu veya beyaz sirke ekleyin. Limonun içerdiği doğal sitrik asit, yüksek devirde yıkanan çorapların üzerindeki son matlığı da alarak lifleri kar beyazı bir görünüme kavuşturur.

Ağır kimyasallara ve kumaşı incelten çamaşır suyuna ihtiyaç duymadan uygulanan bu pratik yöntem, çorapların elastik yapısını korurken kullanım ömrünü de iki katına çıkarır.