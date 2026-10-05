Banyo duvarlarında ve fayans derzlerinde zamanla oluşan simsiyah küf lekeleri, ev temizliğinde kadınların en çok zorlandığı konuların başında geliyor. Yetersiz havalandırma ve yüksek nem nedeniyle hızla yayılan bu görüntüler hem hijyeni ortadan kaldırıyor hem de solunum sağlığını tehdit ediyor. Kurtulmak için ilk akla gelen çamaşır suyu ise yaydığı ağır kimyasal buhar nedeniyle zehirlenmelere davetiye çıkarıyor. Kimyasal solumadan derzleri pırıl pırıl yapan o doğal yöntem ise temizlik ezberlerini tamamen bozuyor.

TÜM KİRİ KÜFÜ KENDİLİĞİNDEN SÖKÜYOR

Keskin kokusuyla ciğerleri yoran ağır temizleyicilerin aksine, mutfakta her an elimizin altında bulunan iki doğal malzeme birleştiğinde adeta bir küf düşmanına dönüşüyor. Doğal temizliğin başrolündeki karbonat, alkali yapısıyla derz aralarına sinen mantar dokusuna doğrudan nüfuz ederken, üzerine dökülen beyaz sirke ise asidik gücüyle küf köklerini anında parçalayarak yüzeyden söküp atıyor.

FAYANSLAR İLK GÜNKÜ BEYAZLIĞINA KAVUŞUYOR

Uygulaması son derece pratik olan bu formülde, kararmış fayans aralarına bol miktarda karbonat serptikten sonra üzerine doğrudan beyaz sirke dökülüyor. İki malzeme temas ettiği anda başlayan köpürme reaksiyonu derzin en derinindeki kirleri bile dışarı kusuyor. Ardından sert bir fırça yardımıyla hafifçe ovalanan yüzeyler ılık suyla durulandığında, banyo duvarları tek bir siyah nokta dahi kalmadan ilk günkü beyazlığına kavuşuyor.