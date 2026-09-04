Banyo duvarlarında ve fayans derzlerinde zamanla biriken küf, hem kötü bir görüntü oluşturur hem de solunum yolu sağlığını ciddi şekilde tehdit eder. Yetersiz hava sirkülasyonu ve yüksek nem nedeniyle ortaya çıkan bu inatçı lekelerden kurtulmak için genellikle çamaşır suyu tercih edilir. Ancak cilde temas ettiğinde veya solunduğunda son derece tehlikeli olan bu ağır kimyasala artık alternatif bir çözüm var.

KİMYASALSIZ PÜRÜZSÜZ TEMİZLİK

Evde bulunan iki basit malzemeyle hazırlanan doğal karışım, küf sporlarını kökünden kazıyarak yüzeyi ilk günkü hijyenine kavuşturuyor. Karbonat ve beyaz sirkenin güçlü tepkimesi, inatçı kirleri çözmede çamaşır suyunu geride bırakıyor.

KÜF SANİYELER İÇİNDE ÇÖZÜLÜYOR

Uygulama için öncelikle küflenmiş fayans aralarına veya duvar yüzeyine bol miktarda karbonat serpmek gerekiyor. Ardından karbonatın tam üzerine eşit miktarda beyaz sirke döküldüğünde oluşan kabararak tepkimeye girme süreci, lekenin derinlemesine çözülmesini sağlıyor. Karışım yüzeye nüfuz ettikten sonra sert bir temizlik fırçasıyla alan iyice ovuluyor ve son aşamada ılık suyla durulanıyor.

Daha pratik bir kullanım tercih edenler ise bu ikiliyi sprey şişesinde buluşturup doğrudan lekeli bölgeye sıkarak zahmetsizce hijyen elde edebiliyor. Bu yöntem sayesinde ağır kimyasal kokulara maruz kalmadan banyoda ışıl ışıl bir temizlik sağlamak mümkün hale geliyor.