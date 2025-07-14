Fransa’nın Lyon-Corbas cezaevinden çamaşır torbasının içinde firar eden 20 yaşındaki mahkum Elyazid A., yetkililer tarafından yeniden yakalandı. “Joker” ya da “Eşitleyici” lakaplarıyla bilinen Elyazid, Pazartesi sabahı Lyon-Corbas’a 25 kilometre uzaklıktaki bir köydeki bir kilerde saklanırken bulundu.

24 SAAT BOYUNCA FARKEDİLMEDİ

Guardian'da yer alan habere göre; Elyazid’in, Cuma günü tahliye edilen hücre arkadaşının çıkışında, çamaşır yığını dolu bir plastik torbada cezaevinden çıkarıldığı belirlendi. Firara yardım eden hücre arkadaşı hala aranıyor. Firarın en ilginç yanıysa, cezaevi görevlilerinin kaybı 24 saat boyunca fark etmemiş olması.

Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin, olayın ardından hem Lyon savcılığının hem de Fransız cezaevi yönetiminin ayrı ayrı soruşturma başlattığını duyurdu. Lyon-Corbas cezaevi de kendi iç soruşturmasını yürütüyor.

'GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR' OLARAK İŞARETLENMEDİ

Ulusal Cezaevi Hizmetleri Şefi Sébastien Cauwel, Elyazid A.’nın cezaevinde küçük suçlardan dolayı bulunduğunu ancak cinayet planlama ve suç örgütü üyeliği gibi ağır suçlamalarla da soruşturulduğunu açıkladı. Buna rağmen, mahkumun "güvenlik riski" olarak işaretlenmediğini söyledi.

Cauwel, kaçış yönteminin “son derece nadir” olduğunu ancak olayın yaşanmasının cezaevindeki “ciddi ve kabul edilemez işleyiş sorunlarının” sonucu olduğunu belirtti. Sorunun daha çok "insani bir hata" olduğunu vurgularken, aşırı doluluğun da görevlilerin işini zorlaştırdığını kabul etti.

'CEZAEVLERİ ÇOK KALABALIK'

Lyon Barosu'nun Mayıs ayında yayımladığı rapora göre, 678 mahkum kapasitesine sahip olan Lyon-Corbas cezaevinde neredeyse 1.220 kişi tutuluyor. Bu durum, mahkumların temel hakları ve insan onuruna uygun koşullarda tutulup tutulmadığına dair tartışmaları alevlendirdi.

Fransa genelindeki cezaevlerinde de benzer bir tablo söz konusu. 63 bin kişi kapasiteli hapishanelerde şu anda 85 bin mahkum bulunuyor. Cauwel, hücrelerin sürekli yeniden doldurulması nedeniyle firarların fark edilmesinin zorlaştığını belirtti.

EN KALABALIK 3. ÜLKE

Avrupa Konseyi'nin 2024 raporuna göre Fransa, Kıbrıs ve Romanya'nın ardından AB'deki en kötü aşırı kalabalık cezaevi oranına sahip. Ülkede helikopterle kaçış dâhil olmak üzere son 40 yılda yaklaşık 20 “spektaküler” firar yaşandığı biliniyor.

Cezaevi sendikaları, personel açığının en az 5 bin gardiyan olduğunu savunuyor. Nisan ayında birçok Fransız cezaevine yönelik silahlı saldırılar gerçekleşmiş, Toulon’daki bir cezaevinin girişine otomatik silahlarla ateş açılmıştı. Diğer olaylarda araçlar yakılmış ve gardiyanların lojmanları tahrip edilmişti. Bu olaylar, hükümetin uyuşturucu çetelerine yönelik baskılarının ardından bir “savaş ilanı” olarak yorumlanmıştı.