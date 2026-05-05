Bir yandan güneşin yüzünü gösterdiği bir yandan ise kışın bir türlü belirtmediği son günlerde uzmanlardan ciddi uyarılar gelmeye başladı. Uzmanlar çamaşırların evlerde kurutulması ile akciğer rahatsızlığı başta olmak üzere pek çok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

ÇAMAŞIRI SAKIN EVLERDE KURUTMAYIN

Kış güneşinin yüzünü sakladığı bugünlerde, hepimiz aynı dertten muzdaribiz: Bir türlü kurumayan çamaşırlar. Çözümü ise çoğunlukla çamaşır askısını salonun ortasına çekmekte veya ıslak kıyafetleri kalorifer peteklerinin üzerine dizmekte buluyoruz. Pratik bir kaçış yolu gibi görünen bu alışkanlık, aslında evinizin içinde görünmez bir düşman yaratıyor.

MANTAR VE TOZ AKARLARINA NEDNE OLUYOR

Islak çamaşırlar kapalı bir odada kurumaya başladığında, içindeki tüm suyu bulunduğu ortama bırakır. Bu durum, evdeki nem oranını bir anda %30 gibi devasa bir oranda artırabilir. Havada asılı kalan bu yoğun nem, aslında hepimizin korktuğu küf mantarları ve toz akarları için mükemmel bir "doğum odası" görevi görür.

AKCİĞERLERİN GİZLİ DÜŞMANI

Pek çoğumuzun adını bile duymadığı "Aspergillus fumigatus" isimli mantar sporları, nemli evlerde hızla üreyerek havaya karışıyor. Özellikle astım hastaları veya bağışıklık sistemi hassas olan kişiler için bu durum sadece ağır bir koku değil; inatçı öksürükler, nefes darlığı ve hatta ciddi akciğer enfeksiyonları anlamına geliyor. Eğer kış aylarında kendinizi sebepsiz yere yorgun hissediyorsanız veya bitmeyen bir hırıltınız varsa, suçlu salonun köşesindeki o ıslak çamaşırlar olabilir.

HEM SİZİ HEM EVİNİZİ HASTA EDİYOR

Yüksek nemin faturası sadece sağlığımıza kesilmiyor. Duvar diplerinde beliren o can sıkıcı siyah küf lekeleri, kabaran boyalar ve mobilyaların arkasına yuva yapan rutubet, evin yapısal sağlığını da tehdit ediyor. Üstelik yavaş kuruyan giysilerde hapsolan o meşhur "rutubet kokusu", en pahalı yumuşatıcıyı kullansanız bile peşinizi bırakmıyor.

BAŞKA ÇARENİZ YOKSA DENEYİN

Kurutma makineniz yoksa ve çamaşırları içeride kurutmak zorundaysanız, bu süreci en az hasarla atlatmanın yolları var. Çamaşırları mutlaka gün içinde en az kullandığınız, kapısını kapalı tutabileceğiniz bir odaya sermeye özen gösterin. Kurutma işlemi sırasında odayı sık sık havalandırarak nemin dışarı çıkmasını sağlayın. En önemlisi de, o çok sevdiğimiz "petek üstünde kurutma" yönteminden vazgeçin; çünkü bu, nemin en agresif ve kontrolsüz şekilde havaya karıştığı yöntemdir.

Evinizin havası, sağlığınızın aynasıdır. Küçük bir alışkanlık değişikliği, ailenizin nefes kalitesini koruyabilir.