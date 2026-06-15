Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte dünya genelinde polen seviyelerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle saman nezlesi (alerjik rinit) ve polen alerjisi olan kişileri ev içi düzenlerinde, özellikle de çamaşır kurutma alışkanlıklarında değişiklik yapmaları konusunda uyarıyor. Sıcak ve nemli hava dalgalarının bitki florasını harekete geçirerek polen üretimini zirveye çıkardığı bu dönemde, alınacak basit önlemler yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

POLENLER ÇAMAŞIRLARLA EVİN İÇİNE TAŞINIYOR

Saman nezlesinin kesin bir tedavisi bulunmadığı için sürecin korunma odaklı yönetilmesi gerekiyor. Polen tanecikleri, yapıları gereği son derece yapışkan özellik taşıyor. Bu nedenle açık havada saatlerce kurutulan çamaşırlar, gözle görülmeyen birer polen mıknatısına dönüşebiliyor. Dışarıda kurutulan giysi, çarşaf ve havlular eve getirildiğinde, polenler yaşam alanlarına taşınmış oluyor. Kumaşlara tutunan bu parçacıklar; koltuklara, yatak takımlarına ve minderlere transfer olarak gün boyu alerjik reaksiyonları, hapşırma nöbetlerini ve göz sulanmalarını tetiklemeye devam ediyor.

Uzmanlar, polen dalgalarının yoğun olduğu günlerde alerji hastalarının dışarıda çamaşır kurutmaktan tamamen kaçınmasını ve kurutma işlemini ev içinde gerçekleştirmesini öneriyor.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİ YOĞUNLUK ARTIYOR

Çamaşırları açık havada kurutma zorunluluğu olan durumlar için ise uzmanlar stratejik zaman yönetimi tavsiye ediyor. Dikkat edilmesi gereken temel noktalar şu şekilde sıralanıyor:

Sabah ve akşam saatlerinden kaçının:

Polen seviyeleri genellikle sabahın erken saatlerinde ve akşam üstü saatlerinde zirve yapar. Kurutma işlemi için polen yoğunluğunun nispeten düştüğü gün ortası veya öğleden sonraki ilk saatler tercih edilmelidir.

Çim biçme zamanlarına dikkat edin:

Yakın çevrede çim biçme çalışması yapıldığı esnada havaya yoğun miktarda çim poleni salınır. Bu saatlerde dışarıda çamaşır bulundurulmamalıdır.

İçeri almadan önce iyice silkeleyin:

Açık havadan eve alınacak çamaşırların, eşikten geçirilmeden önce dışarıda güçlü bir şekilde silkelenmesi, kumaş yüzeyine hafifçe tutunmuş olan polen yükünü önemli ölçüde azaltır.

Ürün gruplarına göre seçici olun:

Riskli günlerde en azından doğrudan yüzle ve tenle temas eden yatak takımları, yastık kılıfları ve iç çamaşırlarının kesinlikle içeride kurutulması gerekir.