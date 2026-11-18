Cambridge Sözlüğü, "insan" sözcüğünün sözlükte "tanrılar, hayvanlar veya makinelerin aksine, insanların sahip olduğu niteliklere, kusurlara ve duygulara sahip olan" şeklinde tanımlandığını belirtti.

YAPAY ZEKA SINIRLARI BULANIKLAŞIRKEN 'İNSAN' OLMAK

Sözlük, bu seçiminin gerekçesini açıklarken, bu yılın "yapay zekânın insan ve makine arasındaki sınırları bulanıklaştırdığı bir dönemde, insan olmanın ne anlama geldiğine dair küresel tartışmalarla şekillendiğini" ifade etti.

Açıklamada, yapay zekâ öncüsü ve Nobel ödüllü Geoffrey Hinton gibi aydınların kamuoyuna yansıyan çıkışlarına da atıfta bulunuldu. Hinton, "Uzaylı varlıklar yaratıyoruz. Bencil olup insanları seçmeye hazırım," ifadelerini kullanmıştı.

Cambridge Sözlüğü ayrıca, insanları birebir taklit edebilen yapay zekâ destekli "deepfake" teknolojisindeki ilerlemelere ve bu teknolojiye karşı Matthew McConaughey ve Taylor Swift gibi ünlü isimlerin gösterdiği tepkiye de dikkat çekti. Ünlü isimler, kendi ses kayıtlarının yanı sıra görüntülerinin de telif ve marka haklarını tescil ettirerek koruma altına almıştı.

"YAPAY ZEKA, İNSAN OLMAYI NASIL KONUŞTUĞUMUZU DEĞİŞTİRİYOR"

Cambridge Sözlüğü'nden sözlükbilimci Colin McIntosh, "Yapay zekâ, insan olmak hakkında nasıl konuştuğumuzu değiştiriyor," şeklinde konuştu. McIntosh açıklamasında, "'İnsan' tanımı geleneksel olarak bizi tanrılardan, hayvanlardan ve son zamanlarda da makinelerden ayırmıştır," dedi.

McIntosh sözlerine şöyle devam etti: "'İnsan yapımı' (human-made) gibi birleşik kelimelerdeki son artış, bu kelimenin yapay zekâdan farklı olarak insanların eserlerini veya niteliklerini ayırt etmek için nasıl kullanılmaya başlandığını vurguluyor. Dönemin ruhunu yakalayan şey, insan olma fikrine duyulan bu yenilenmiş ilgi oldu."

SÖZLÜĞE EKLENEN YENİ KELİMELER DİKKAT ÇEKTİ

Cambridge Sözlüğü, "Yılın Kelimesi"ni seçmenin yanı sıra bu yıl sözlüğe eklediği bazı yeni kelime ve ifadeleri de kamuoyuyla paylaştı.

Bunlardan ilki olan "air jail" (hava hapishanesi), "başta köpekler olmak üzere bir hayvanı eğitmek için başvurulan ve hayvanın agresif veya istenmeyen davranışlar sergilediğinde cezalandırma amacıyla bir süre yerden havada tutulmasını içeren bir yöntem" olarak tanımlandı.

Sözlüğe giren bir diğer yeni ifade ise "aura farming" (aura kasma/hasadı) oldu. Bu kelime, "insanların hayranlık duyacağı, çekici ve ilginç bulacağı bir kişilik sergilemek amacıyla hareket etme eylemi" olarak tanımlanıyor.

Son olarak sözlük, "looksmaxxing" (görünüm maksimizasyonu) kelimesini de listeye dahil etti. Bu terim, "özellikle sosyal medyada temel olarak genç erkekler tarafından teşvik edildiği üzere, kişinin kendini fiziksel olarak olabildiğince çekici hale getirme faaliyeti" olarak kayıtlara geçti.