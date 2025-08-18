CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri başladı.
Hafta içi çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde hafta sonları da başka bir ilde düzenlenen mitinglerin yeni adresi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AKP'ye geçmesi nedeniyle bugün Aydın'da düzenlenecek.
Bugün saat 20.00’de CHP lideri Özgür Özel’in katılımıyla yapılacak miting öncesi Atatürk Kent Meydanı’nda hazırlıklar devam ederken, miting alanında Çerçioğlu’nun AKP'ye geçmesine tepki olarak çok sayıda pankart asıldı.
MEYDANA ONLARCA PANKART ASILDI
Meydanda “344.003 kez haram olsun”, “Efeler yedi düvele başkaldırır; yalnızca zeybek oynarken diz çöker”, “Ferdi Zeyrek’i unutmayacağız”, “Aydın iradesine sahip çıkıyor”, “Mesele hem rant hem jant”, “Efe korkuyla boyun eğen değil, namerde başkaldıran yiğitlerin adıdır”, “İhanete geçit yok, Aydın halkı burada”, “Borsada ismim Jantsa, aklım fikrim sarayda” ve “Halktan aldın saraya sattın” yazılı pankartlar dikkati çekti.
İşte öne çıkan pankartlar: