Çin'in Zhangjiajie bölgesinde yer alan ve taban derinliği 300 metreyi bulan kanyonun iki yakası, tamamen şeffaf zeminli devasa bir süspansiyon köprüyle birleştirildi. İki sarp dağ tepesi arasına gerilen yüksek mukavemetli çelik halatlar üzerine inşa edilen yapı, 430 metrelik uzunluğuyla kanyon üzerindeki doğrudan geçişi sağlıyor. KANYONUN İKİ YAKASINI BİRBİRİNE BAĞLADILAR Bölgenin zorlu coğrafi koşullarında yürütülen mühendislik çalışmaları kapsamında, sarp kayalıklara devasa çelik taşıyıcı halatlar sabitlendi. Yerden 300 metre yükseklikte asılı duran köprünün tabanı, ziyaretçilerin altlarındaki kanyon zeminini doğrudan görebilmelerine imkan tanıyan şeffaf cam panellerle kaplandı. Yapı, iki zirve arasında kesintisiz bir yürüyüş hattı oluşturacak şekilde tasarlandı. TONLARCA AĞIRLIKTAKİ KAMYONLARLA TEST EDİLDİ Yüksek irtifadaki şiddetli rüzgar yükünü, yapısal esnemeyi ve yoğun insan ağırlığını test etmek için köprü üzerinde kapsamlı güvenlik denemeleri yapıldı. Taşıma kapasitesini kanıtlamak amacıyla cam tabanın üzerine tonlarca ağırlıktaki kamyonlar çıkarıldı. Olası darbelere karşı güvenliği sergilemek adına ise dünya basını temsilcilerinin önünde cam panellere ağır çekiçlerle defalarca vuruldu. Yapılan testlerle çok katmanlı cam malzemenin kırılma direnci ve taşıyıcı sistemin sağlamlığı doğrudan kayıt altına alındı.

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