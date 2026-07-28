Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü Recai Selim Ş., aracıyla köprü üzerinde seyir halindeyken camdan dışarı çıktı. Hareket halindeki araçtan sarkan sürücü ile yanındaki yolcu arkadaşı, dans etmeye başladı. O tehlikeli anlar, araçta bulunan diğer arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medya platformlarında paylaşıldı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAKALATTI
Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar olarak kabul eden Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Plaka ve görüntü incelemesi sonucu kimliği tespit edilen sürücü Recai Selim Ş., polis ekiplerinin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.
REKOR CEZA
Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüye; saygısızca araç kullanma, tehlikeli araç kullanma, cam filmi bulundurmak, emniyet kemeri takmamak ve araçta mevzuata aykırı yazı bulundurma maddelerinden işlem yapıldı. Sürücüye toplamda 103 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.
Yapılan işlemlerin devamında, Recai Selim Ş.’nin psikolojik durumunun araç kullanmaya elverişli olmadığı değerlendirildi ve sürücü belgesine el konuldu.