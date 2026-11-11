AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakkında açılan fon soruşturmasının ardından görevinden ayrılmasıyla boşalan göreve Sakarya Üniversitesi'nden (SAÜ) Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirilmişti...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirilen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nin açılış töreni, bu kez oturma düzeni nedeniyle gündeme geldi...

Çorum'da düzenlenen açılış programına AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Kadın Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu da katıldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında Terzioğlu'nun ön safta erkek katılımcılarla yan yana oturduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

9 Kasım 2026'da gündeme gelen görüntüler üzerine camilerdeki ibadet ve tilavet programlarında kadın ve erkeklerin oturma düzeni yeniden tartışılmaya başlandı.

TERZİOĞLU OTURMA DÜZENİNİ ANLATTI

Tartışmaların ardından AKP'li Şamil Tayyar'a konuşan Terzioğlu, program sırasında oturma düzeninin sonradan değiştiğini ifade etti.

Tayyar'ın paylaşımında aktarılan açıklamaya göre törenin başlangıçta cami dışında yapılması planlanıyordu.

Ancak havanın soğuması üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin salondakilere içeri geçmeyi önerdiği belirtildi.

“İLAHİYATÇIDIR, YOL YORDAM BİLİR”

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hülya Terzioğlu aşağıdaki görüntü nedeniyle mahalle baskısı altında.

Kendisi ilahiyatçıdır, 13 yıldır öğretim üyesidir.

Yani dini muktesebatı güçlü biridir, yol yordam bilir, isteyenle her türlü itikat tartışması yapabilecek entelektüel çaptadır.

Sordum kendisine.

Çok üzgündü, “ömrümü verdiğim bir mücadele alanında dayak yemek zoruma gidiyor” dedi.

Olay anını şöyle anlattı:

“Açılış için oradaydık, hava çok soğuk olunca İçişleri Bakanımız ‘hadi içeriye geçelim, duamızı orada okuyalım’ dedi.

İçeriye geçtik, cemaat bir anda içeriye doldu, Kuran Tilaveti biter bitmez hemen ayrılıp kadın mahfilinde namazı kıldım.

O kısa arada çekilen fotoğraf üzerinden söylemediklerini bırakmadılar, feminist bile ilan ettiler, oysa benim feministlere karşı kaç tane reddiyem var.”

Son cümlesi şu oldu:

“Zan da büyük günahtır.”

Kişisel olarak, eleştirilerin itibar suikastine dönüştüğünü görüyorum, bu da büyük bir haksızlıktır."