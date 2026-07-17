Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden, Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal için Ankara Karşıyaka Camisi’nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Baykal ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve farklı siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törende, Olcay Baykal’ın çocukları Aslı Baykal ve Ataç Baykal taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınacağı alana ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, kısa süre sonra alana gelen Özgür Özel ile tokalaştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Olcay Baykal’ın cenazesi Devlet Mezarlığı’na götürüldü. Baykal, 11 Şubat 2023’te hayatını kaybeden eşi Deniz Baykal’ın yanına defnedildi.

'O GECE BENİ DİNLEMİŞ OLSAYDINIZ...'

Cenaze namazının kılındığı cami avlusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP’li Savcı Sayan arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı.

Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Başkanım yolunuz açık olsun. İyisiniz değil mi? Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Önder Sav’a uymayacaktınız. O gece size söyledim ben” dedi.

Kılıçdaroğlu ise bu sözlere, “Eyvallah teşekkür ederim. İyiyim gayet sağ olun. Neyse sağlık olsun” şeklinde yanıt verdi.

'KILIÇDAROĞLU'NA BİR HATIRLATMA YAPIYOR'

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu, cami avlusundaki görüntüleri değerlendirdi:

"Tabii cenaze törenlerinde biz daha çok kim kiminle tokalaştı, ne oldu diye konuşurken, Özgür Özel'le ilgili tokalaşmanın ardından tam da kendisi ayrıldı ve Devlet Mezarlığı'na gitti. Oraya Özgür Özel gitmedi, söyleyelim. Devlet Mezarlığı'nda da defin işlemi gerçekleştikten sonra, Deniz Baykal'ın eşinin cenazesi, o sırada işte AKP'li Savcı Sayan'la arasındaki sohbet bu.

Bizim anladığımız ne? Bunu hemen bir anlatalım. Şimdi Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk genel başkanlığını açıkladığı zamana ilişkin bir konuşma yapıyor burada. Ve bir gece Kılıçdaroğlu'nu evine bıraktığını söylüyor. Yani demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'yla, Savcı Sayan bir araya gelmişler ve diyor ki, "Gece sizi eve bıraktığım sırada" diyor, Deniz Baykal'a destek olmasını söylediğini ve Önder Sav'la hareket etmemesi gerektiğini söylediğini ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'na.

Ve diyor ki aslında, eğer, dediğini yapsaymış Kemal Kılıçdaroğlu, Savcı Sayan diyor ki; "Eğer yapsaydı bugün hiçbir şey, bu durumda olmazdı" diyor. Yani bir hatırlatma yapıyor. Kimin cenazesinde? Deniz Baykal'ın eşinin cenazesinde. Ta o ilk genel başkanlık dönemine ilişkin söylüyor. Tabii, o dönem genel başkanlığını açıklamasına Deniz Baykal'ın karşı durmasına ilişkin de, bir sitem aslında, etmiş oldu AKP'li Savcı Sayan'la Kemal Kılıçdaroğlu arasında.

Kemal Kılıçdaroğlu cenazede tam aracına binecekken herkesle tokalaştı. Arka sıralarda bulunan Savcı Sayan'a elini uzattı ancak o sırada, "Yolunuz açık olsun" dedi Savcı Sayan Kılıçdaroğlu'na. O da "Eyvallah, teşekkür ederim" dedi. "İyi misiniz?" diye sordu, "İyiyim, sağ olun" dedi. Hemen konuya girdi. Belki de 20 saniyelik bir şey günün manşetini belirledi. "Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Neyse, sağlık olsun" diyor Kemal Kılıçdaroğlu da. Ve Savcı Sayan da "Önder Bey'e uymayacaktınız, o gece size söyledim" diyor ve "Sağ ol, sağ ol" diyerek de aslında biraz da kısa tutmaya çalışarak Kemal Kılıçdaroğlu hızlı bir şekilde, aracına gidiyor.

Zaten görüntüde de görüyorsunuz, yanındaki kişiler de sanki bundan rahatsız olmuş gibi hemen Kılıçdaroğlu hızlı bir şekilde aracına doğru gidiyor. Sözcü Televizyonu'na ait bu görüntüler, haber merkezimizden Emre Sercan İke ve Muzaffer Adıgüzel'in özel görüntüleri. O sırada da, aralarındaki sohbet tabii gazeteci refleksi... AK Partili bir isim ve şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki diyalog elbette gazetecilerin dikkatini çekecekti ama 20-30 saniyelik, belki daha kısa süreli bir video, aslında pek çok, arşivi açmış oldu belki. Yıllar önceki bir konu üzerinden bir sitem..."