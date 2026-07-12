Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 22.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Alikahya Atatürk Mahallesi’ndeki İmam Rabbani Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre imam Ömer Kahvecioğlu, cami avlusunda uygunsuz davranışlarda bulunan kadın ve erkeği uyardı. Uyarının ardından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GERİ DÖNÜP BİR DAHA SALDIRDI

Erkek şüpheli, Kahvecioğlu’na saldırarak yere düşürdü. İmamın, olay yerinden uzaklaşmak isteyen çifte engel olmaya çalıştığı sırada geri dönen şüpheli, Kahvecioğlu’na birkaç kez daha yumruk attı. Kadının ise araya girerek saldırıyı engellemeye çalıştığı öğrenildi. Hastaneye giderek darp raporu alan Kahvecioğlu’nun şüphelilerden şikayetçi olduğu belirtildi.

'KORKUNÇ DERECEDE BİR OLAY'

Olayın cami cemaatini derinden üzdüğünü belirten cami yönetiminde görevli Uğur Uludoğan, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Bunun üzerine şahıs, Ömer hocamıza saldırıyor, darp edip yere düşürüyor. Yanında bulunan arkadaşı da araya girip ayırmaya çalışırken, darp eden kişi tekrar geliyor ve hocamıza yeniden hücum ediyor. Hocamız da bunu elinden yakalıyor ki karakola teslim etmek için bırakmıyor. Kalkıyor, kolunu ısırıyor. Yani bu artık bir darptan çıkmış, bir vahşete dönüşmüş. Dolayısıyla da hoş olmayan, nahoş şeyler. Bayan orada yerlere düşüyor, rezillik. Bulunduğumuz ortam hasebiyle yadırganacak, korkunç derecede bir olay.”

İMAM CUMA NAMAZINI KILDIRAMADI

Çevredekilerin durumu fark ederek olaya müdahale ettiğini ifade eden Uludoğan, imamın sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi. Uludoğan, “Hoca raporunu aldı, istirahatte kalkamıyor. Dünkü namaz vakitlerinde dışarıdan sağ olsun müftülük personel gönderdi. Cumamızı öyle eda ettik” dedi.