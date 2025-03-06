Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşanan olay Fevziçakmak Mahallesi Muttalip Caddesi'ndeki İlahiyat Camisi'nin bahçesinde meydana geldi. Hazar T.'ye ait 71 ADP 504 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etti. Bir süre ilerleyen kamyonet, cami merdivenlerine çarptı ve alev aldı. Kamyonetteki 3 ile 10 yaşları arasındaki 4 çocuk, yangın sırasında kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında kamyonette bulunan bir piknik tüpü de patladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kamyonette büyük hasar meydana geldi.

Hafif şekilde yaralanan 4 çocuğa, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.