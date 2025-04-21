Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum atanan Can Aksoy, atandığından bu yana 20 dönüm araziyi ve 38 camiiyi belediyeden devretti. Esenyurt’un 20 dönüm arazi Sağlık Bakanlığı’na bedelsiz tahsis edildi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bedelsiz verilen alanlar da var. Ayrıca, 38 cami ve altlarındaki ticari alanlar müftülüğe devredildi.

İHALE AKTAŞ’A VERİLDİ

Ahmet Özer döneminde başlayan temizlik ihalesi süreci, kayyum yönetimi altında devam etti. 1.1 milyar bedelli ihale, 2 ay süre uzatımıyla 01.01.2025’te Bilginay Temizlik Hizmetleri Şirketi’ne verildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Ahmet Özer, Bilginay Temizlik Hizmetleri Şirketi’ne ihale veren ve suç örgütü iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş’a ihale vermek nedeniyle tutuklanmıştı.

‘Çökmeye çalışıyorsunuz’

ESENYURT’taki 38 cami ve altlarındaki ticari alanlar müftülüğe devredildi. CHP’li Erdinç Aktaş, “Biliyoruz amacınız cami değil, altındaki işletmeler. Oraya çökmeye çalışıyorsunuz” diye konuştu.



BOŞA ÇIKAN PERSONELİ ALDILAR

Kayyum, AKP’nin seçim kaybettiği ilçelerden boşa çıkan kişileri belediyeye doldurdu. Başkan yardımcısı ve müdür olarak atadı.

Atadığı başkan yardımcıları:

Yusuf ULUTAŞ: AKP İstanbul İl Yürütme Kurulu Üyesi - 2015 Beyoğlu AKP Eski Başkan Yardımcısı

Yeşim AYTULUM: AKP Esenyurt Belde Kadın Kolları Kurucu Başkanı, AKP Eski Meclis Üyesi

Ümit ÜNAL: AKP İstanbul Millet Vekili Adayı - 2015

Zekeriye ŞANLIER: AKP dönemi, Üsküdar Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı

Nebi Canlı: AKP Dönemi Beykoz Belediyesi Eski Emlak Müdürü

Bunlar yetmezmiş gibi AKP Belediye Meclis Grup Başkanı Togay Çoban ve AKP Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer’in akrabalarını müdür olarak atadı.

Dört Müdürlük Kapatıldı

Kayyum yönetimi, Strateji Müdürlüğü, İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Yerel Yönetimler Müdürlüğü’nü kapattı.

ÖZER’İN PROJELERİ BİRER BİRER RAFA KALKTI

EMEKLİLER LOKALİ: Ahmet Özer tarafından 7 Kasım 2024’te açılışı yapılması planlanan lokal yarım kaldı, açılışı yapılmadı.

HARAMİDERE CEM EVİ: 7 Kasım 2024’te temeli atılması planlanmıştı ancak kayyum tarafından askıya alındı, temeli atılmadı.

AŞEVİ: Ahmet Özer tarafından açılan, Yıldız camii altındaki aşevi kendi döneminde açılmış gibi halka lanse edildi.

İSTİKLAL MAHHALLESİ AŞEVİ: Ahmet Özer döneminde dağıtılan 3 çeşit yemek 2 çeşide indirildi, kalite düşürüldü.

CEMİL MERİÇ KÜTÜPHANESİ: Ahmet Özer döneminde planlanan ve tüm eksikleri tamamlanan proje kayyum tarafından kendi projeymiş gibi anlatıldı.

YOL BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI: Ahmet Özer döneminde kırdığı Türkiye rekorunu kendisi yapmış gibi lanse etti.

KREŞLER: Ahmet Özer’in inşaatları durdu, projesi hazırlanmış temeli atılacak olanlar askıya alındı.

İŞÇİLER ÇIKARILDI

Esenyurt’ta ilk olarak belediye çalışanları fişlendi, akabinde ise 100’den fazla emekçi işten çıkartıldı. DİSK, işten çıkarmaları protesto etti. Şube Başkanı Süreyya Doğan, “Yaşananlar siyasi fişleme ve cezalandırma operasyonudur” dedi.

CHP’li Kayabaşı’ndan Kanal İstanbul iddiası:

Satılan araziler Arap TV’lerinde konut projesi olarak sunuluyor

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, “Kanal İstanbul”a ilişkin, “Ekrem Başkan’ı Silivri zindanlarına atanlar projeyi alelacele hayata geçirmek gibi bir süreci başlattılar. Bu yalan, bir talan aynı zamanda da bir yok ediş, yıkım projesinden başka bir şey değil” dedi.

Basın açıklamasında bulunan Kayabaşı “Burada satılan arazilerin Arap kanallarında konut projesi olarak sunulduğunu da biliyoruz” diyerek mevcut ekonomik krizde, fiyatları nedeniyle yapılacak konutlarda “Türk vatandaşlarının oturmasının mümkün olmadığını” söyledi.

TUTUKLU BAŞKAN GÖREVE GELİNCE MÜHÜRLEMİŞTİ

Şişli’nin Kanal İstanbul’u pazar günü sabahın köründe tam gaz

Tutuklanarak yerine kayyım atanan Şişli’de Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak tanımlanan ve durdurularak mühürlenen 72 katlı inşaat projesinin, kayyum yönetiminin göreve gelmesiyle yeniden başladığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Pelin ünker sosyal medya hesabından pazar sabahı saat 07.15’te çektiği görüntüleri paylaştı. Ünker “Şişli’nin ‘Kanal İstanbul’u’ olarak anılan, rezerv alanı ilanıyla 72 katlı rezidans ve AVM yapımı kayyum sonrası daha da hız kazandı. Şişli halkı pazar sabahı bu seslerle güne ‘merhaba’ diyor” dedi.