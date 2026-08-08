Amasya’nın Taşova ilçesi Destek köyünde muhtarlık tarafından kullanılan anons sisteminde tadilat çalışması yapıldığı sırada, köy camisinin hoparlörlerinden müzik sesi duyuldu.
ZEKİ MÜREN VE GAYE AKSU ÇALDI
Hoparlörlerden Zeki Müren’in 'Gözlerin Doğuyor Gecelerime' şarkısı ve Gaye Aksu’nun 'Şu Akkuş’un Gürgenleri' adlı türküsü çaldı.
CEP TELEFONLARINA KAYDETTİLER
Köyün farklı noktalarından duyulan müzik çevrede bulunanların dikkatini çekti. Bazı köy sakinleri, hoparlörlerden yükselen müzik seslerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
KÖY SAKİNLERİ ARASINDA KONUŞULDU
Tadilat çalışması sırasında yaşanan durum kısa sürede köy sakinleri arasında konuşulurken, hoparlörlerden yükselen nostaljik şarkıların köyde farklı bir atmosfer oluşturduğu görüldü.