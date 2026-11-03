Cuma vaazı sırasında borsalar ve fonlar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık iddialarına değinen imam, büyük miktarda paraların ele geçirilmesini eleştirdi.

İmam, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Borsalarla, fonlarla, şunlarla, bunlarla hırsızlar peydahlandı aziz kardeşlerim... Milyarlarca parayı alıp götürüyorlar. O paraları dürüm yapsalar, sadece para yeseler bir ömür boyu vallahi bitiremezler. O kadar açgözlüler. Onlar öyle eşkıyalar ki artık dağlarda değiller; sokaklardalar, caddelerdeler, çarşıdalar.”

"EMEKLİ 20 BİN LİRAYLA TALİM YAPARKEN..."

Vurgun iddialarıyla gündeme gelen kişilerin dini kimlikleri ve ibadet alanlarını bir tür kalkan olarak kullandığını savunan imam, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların durumuna da dikkat çekti.

İmam, vaazında şu sözlere yer verdi:

“Vallahi Mekke'deler, vallahi Medine'deler, vallahi camideler, vallahi saftalar. Sizinle omuz omuza secdedeler. Çağdaş hırsızlıklar bunlar. Ve o hırsızlar hiç utanmadan, sıkılmadan... Emekli 20 bin lirayla talim yaparken, bir koli veya 2 litrelik yağ için saatlerce bekleyen insanları görüyoruz. Onların vebalini nasıl kaldıracaksınız?”

"SAKALLARLA BAŞÖRTÜLERLE OLMUYOR"

Bazı kişilerin dış görünüşleriyle dini kimliklerini öne çıkarmasına da tepki gösteren imam, inancın yalnızca görünüşle ölçülemeyeceğini söyledi.

İmam, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bakıyoruz ki bunlar sakallılar, güzel giyinmişler, başörtülüler... İçim yanıyor! İman kalbe gitmeyince şeklen iman gözükmüyor aziz kardeşlerim. Taktıkları başörtülerle, bıraktıkları sakallarla olmuyor.”

İmamın cuma vaazında dile getirdiği sözler, sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu.